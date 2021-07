Öresund ökade substansvärdet med 12,6 procent under Q2

Rörelseresultatet blev 791,4 miljoner kronor (549,5).



Nettoresultatet blev 799,7 miljoner kronor (555,5).



Resultatet per aktie blev 17,59 kronor (12,22).



Substansvärdet ökade med 12,6 procent under kvartalet, att jämföra med SIX Return Index som gav 7,1 procent i avkastning.



"Under det första halvåret 2021 ökade aktiviteten i den globala ekonomin där pandemin fortfarande har haft en väsentlig påverkan. Såväl tempot i ekonomin som aktiemarknaderna hade en stark utveckling under det första kvartalet dels pådrivet av vaccinationen av världens befolkning, dels tack vare fortsatta stimulanser från centralbanker och regeringar", skriver bolaget.



Största nettoförvärv under kvartalet var Vimina, Desenio och Nivika Fastigheter.



Likvida medel uppgår till 139 miljoner kronor.



Större positiv påverkan på substansvärdet under första halvåret hade

innehaven i Bilia, Catena Media, Musti Group, SEB, MaxFastigheter, Storebrand, Bioarctic och Oscar Properties.

