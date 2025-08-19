Svenska kronan vinnare gentemot dollarn

Okategoriserade

Rekrytering och kompetensutveckling – nyckelfaktorer för den AI-drivna banken

I en tid där digitalisering och artificiell intelligens (AI) transformerar banksektorn, står rekrytering och kompetensutveckling i centrum. En internationell undersökning bland bankchefer visar att 42 procent anser att rekrytering av talanger och säkerställande av rätt kompetensutveckling är deras största utmaningar. Det är avgörande hur väl banker kan balansera tekniska uppgraderingar med de mänskliga färdigheter som krävs för att effektivt implementera och hantera dessa teknologier, menar Mark Thundercliffe, senior rådgivare inom bank och finans på AI-företaget SAS Institute.