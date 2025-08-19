Realtid
Svenska kronan vinnare gentemot dollarn

Den svenska kronan går starkt. Arkivbild. (Foto: Martina Holmberg/TT)
Uppdaterad: 19 aug. 2025Publicerad: 19 aug. 2025

Den svenska kronan går under förmiddagen starkast av 15 olika valutor gentemot den amerikanska dollarn, skriver nyhetsbyrån Bloomberg. Under förmiddagen har kronan stärkts med tre öre mot dollarn som nu kostar 9,53 kronor.

Det är den lägsta dollarkursen sedan slutet av juli. Som lägst hittills i år har dollarn stått i juni då den kostade omkring 9,44 kronor.

