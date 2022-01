Nytt rekord för Nordnets aktielåneprogram 

– Vårt aktielåneprogram fortsätter att slå rekord, och det här kvartalet betalar vi för första gången ut en återbäring på över 20 miljoner kronor till våra kunder. Totalt har de svenska spararna fått dela på nästan 150 miljoner kronor under de dryga tre år programmet har varit aktivt, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.



Aktielåneprogrammet lanserades under slutet av 2018 och omfattar kunder med kapitalförsäkring, tjänstepension och privatpension. Genom programmet lånar nätmäklaren ut aktier till externa parter, exempelvis investmentbanker och kapitalförvaltare. Låntagarna betalar ersättning till Nordnet, som efter avdrag för agentens arvode delas lika mellan Nordnet och bolagets kunder. Aktier noterade i Sverige, Norge, Danmark och Finland ingår i programmet.



Följande aktier har gett mest ersättning under det fjärde kvartalet.

1. Cell Impact

2. Minesto

3. Sivers Semiconductors

4. Soltech Energy

5. Diamyd

6. Intervacc

7. Acconeer

8. Immunovia

9. Oscar Properties

10. Aegirbio