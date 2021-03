Nytt rekord för fintech-megarundor första kvartalet

Med totalt 33 rundor om över 100 miljoner dollar sedan i januari har årets första kvartal redan överträffat alla tidigare kvartalsrekord för megarundor inom fintech. Sammanlagt har fintech dragit in globalt över 13,4 miljarder dollar i riskkapital sedan början av året, vilket är den högsta summan för ett kvartal sedan andra kvartalet 2018. Håller trenden i sig så kommer riskkapitalanskaffningen har vuxit med närmare 39 procent under första kvartaler jämfört med fjärde kvartalet i fjol. Detta framgår av CB Insights förhandsvisning av rapporten “State Of Fintech Q1’21 Report” .

Källa: CB Insights, State Of Fintech Q1’21 Preview