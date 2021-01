Börsen hade meddelat att trion skulle sparkas ut efter en exekutiv order från president Trump som förbjuder amerikanska investeringar i bolag med kopplingar till Kinas militär.



Men sent under måndagskvällen meddelade NYSE att man ändrat sig efter konsultationer med relevanta regleringsmyndigheter med koppling till OFAC, Office of Foreign Assets Control, rapporterar CNBC.



Kina har beklagat sig över avnoteringsplanerna och sagt att det har politiska syften. Man har även lovat att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda de kinesiska bolagens legitima rättigheter.



Det nya beskedet från NYSE om att avstå avnotering har fått de tre aktierna att stiga på Hongkongbörsen på tisdagen.