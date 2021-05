Nordax får grönt ljus till due diligence

Det nya erbjudandet exkluderar utdelningen på 5 norska kronor per aktie i Norwegian Finans som betalas ut i maj. Utdelningen ingick i det första budet på 95 norska kronor per aktie. Därmed handlar det alltså om en höjning av budet med 10 kronor per aktie.



För att budet ska gå igenom måste anslutningsgraden vara minst 90 procent hos Norwegian Finans aktieägare, men Nordax förbehåller sig rätten att sänka till 2/3, står det i pressmeddelandet.



När Nordax presenterade det första budet fick man inte göra en due diligence eftersom Norwegian Finans ansåg att erbjudandet ”väsentligt undervärderade bolaget”.

Enligt Dagens Näringsliv skriver Pareto Securities i en uppdatering på tisdag att även om NFH-styrelsen i rapporten betonar att de inte rekommenderar det reviderade budet, har det åtminstone förbättrats tillräckligt för att vara en grund för en process.

– Det är lätt att argumentera för ett högre pris för Norwegian Finans Holding, men vi anser fortfarande att det är mest troligt att Nordax och Norwegian Finans Holding aktieägare kommer att nå en överenskommelse och vi kommer troligen att upprätthålla vårt prismål på 110 NOK för nu, skriver Pareto.