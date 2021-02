New York-veteranen Patrik Nelson till Access Partners

Patrik Nelson har över 25 års erfarenhet från investmentbanker och har tillbringat större delen av sin karriär i New York innan han återvände till Stockholm 2019.

Patrik Nelson kommer närmast från New York-baserade TAP Advisors, främst med fokus på den globala TMT-sektorn, där han senast var chef för Norden och öppnandet av TAP Advisors Stockholmskontor 2019.

Access Partners är ett oberoende finansiellt rådgivningsföretag som är dedikerat till kunder och företag i Norden.

Innan han började på TAP Advisors i New York 2010 var Patrik Nels vd för företagsrådgivningsverksamheten vid Evercore Partners i New York. Före Evercore var Patrik verkställande direktör i telekommunikationsgruppen vid UBS Investment Bank i New York.

Patrik Nelson har under sina 25 år inom investmentbanker fått tung erfarenhet inom sektorer som telekommunikationstjänster och infrastruktur, informationsteknik, finansiella tjänster, transport och logistik, media, industrier, konsumentprodukter, kraft & energi och cleantech, och rådgav bland andra blue-chip telekomklienter som AT&T, T-Mobile, Verizon och Vodafone bland andra.

–Vi är glada att välkomna Patrik till Access Partners-teamet och få dra nytta av hans omfattande erfarenhet av investmentbanker när vi fortsätter att bygga upp vår verksamhet, säger Dan Karlsson, Managing Partner på Access Partners.

–Jag är glad över möjligheten att gå med i Access Partners team och vara en del av den framgångsrika tillväxtresan. Jag ser fram emot att arbeta med teamet och tillhandahålla kreativa, skräddarsydda lösningar för företags- och finansieringsrådgivningstjänster till kunder, säger Patrik Nelson.