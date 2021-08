De nya pengarna ska används till att expandera teamet, för att möta den ökade tillväxten och för att realisera de internationella expansionsplanerna. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nenda är först i världen med att tillhandahålla en streamingtjänst för kommersiella miljöer. Affärsmodellen är SaaS och kundsegment är hotell, omsorgsboenden, gym, sjukhus, kontor etc.

De första kunderna fick tillgång till streamingtjänsten under sommaren 2020. Sedan januari 2021 har Nenda påbörjat aktiv försäljning och har sedan dess slutit avtal med ett flertal aktörer, såsom Ambea med över 900 omsorgsenheter i Norden.

De nya pengarna kommer både från befintliga och nya investerare. Bland de nya investerarna märks bland andra, Manfred Aronsson, före detta vd på MTG samt C More och Casper Björner, före detta GM Nordics på The Walt Disney Company. Tidigare investerare som går in med ytterligare kapital är bl.a. Carl Palmstierna och Björn Lifvergren.

Nenda växer med ett uppdämt behov av streaming för företag, men rider också på globala megatrender såsom; ökad uppkoppling och kapacitet med 5G, att streaming är mainstream, starkt ökad efterfrågan på äldreomsorg, samt tillväxt av molntjänster

Av pressmeddelandet framgår att Nenda också tittar utanför Norden och känner sig väl positionerade för expansion mot internationella marknader.