Med 4 miljarder i startkapital ska norska Finans2 utmana inkassobranschen

Finans2 spänner bågen hårt. Bolaget, som idag har ett 50-tal anställda i Norge, en handfull i Sverige och tre-fyra anställda i Danmark, vill på bara några år utmana bjässarna i branschen.

Bakom satsningen ligger den brittiska private equity-firman Aleph Capital Partners, som investerar cirka 4 miljarder kronor.

I första skedet har Finans2 köpts loss från den norska banken Bank2. Med i köpet, värderat till 400 miljoner kronor, kom en portfölj med osäkra fordringar. Bank2 uppges anse att inkassoverksamheten är för kapitalkrävande, och vill fokusera på bankverksamheten

Aleph Capital, som kommer att äga 80 procent av Finans2, har startats av några tidigare toppchefer inom Goldman Sachs. Resterande 20 procent ägs av två veteraner inom norsk och internationell inkasso, Endre Rangnes och Jon Nordbrekken, som tillsammans investerar 50 miljoner kronor.

Endre Rangnes har tidigare varit koncernchef på Lindorff och vd och grundare för Axactor. Nordbrekken har tidigare startat tre inkassobolag: Aktiv Kapital, Gothia Finans og B2 Holding, och varit toppchef på Intrum.

Sammantaget ska Aleph sätta in drygt 4 miljarder kronor. Med belåning är tanken att Finans2 kommande år ska kunna investera cirka 10 miljarder kronor.

Europeiska Centralbanken väntar sig att det på grund av corona och arbetslöshet kommer att finnas rekordmycket nödlidande lån i det europeiska banksystemet i Europa under nästa år, närmare 15 000 miljarder kronor. Det är 40 procent mer än efter finanskrisen.

– Timingen är väldigt bra, med så stora volymer som ska ut från bankernas balans om 6-36 månader så har vi stora möjligheter, säger Rangnes.

– Priserna kommer att pressas, och den som har kapital kommer att kunna göra bra affärer på att köpa fordringar.

"När marknaden pressas blir det behov för en konsolidering. De små kommer att få det tufft att överleva."



Tanken är att först bli stora i Norden och några större och mogna marknader i Kontinentaleuropa, som Tyskland, Italien, Spanien och Frankrike. Därefter vill bolaget in på en del marknader i Östeuropa. Bolaget vill främst fokusera på osäkra fordringar och konsumentlån, men i Sydeuropa kan det även handla om små och medelstora företag.

– Att ha en geografisk spridning med olika portföljer i många länder ger en mycket bättre riskspridning, säger Endre Rangnes.

– I ett första steg vill vi inom 12-18 månader finnas i fyra nordiska länder och två av de stora marknaderna på kontinenten.

Först ut blir en expansion i Sverige. Enligt Rangnes är den svenska marknaden dubbelt så stor som i Norge och Finland, och tre gånger så stor som i Danmark. Även om en handfull jättar som Intrum, Hoist Finance, Eos och Axactor dominerar så uppges det finnas över 100 mindre och medelstora företag i branschen i Sverige.

– När marknaden pressas blir det behov för en konsolidering. De små kommer att få det tufft att överleva.

Enligt Endre Rangnes finns det tre huvudkomponenter för att expansionen ska lyckas. För det första måste man hitta rätt människor.

– Genom att vi börjar från scratch har vi väldigt bra möjligheter att handplocka rätt människor. Det är helt avgörande att få ihop rätt team, säger Rangnes.

– Många av konkurrenterna är stora och byråkratiska, men unga medarbetare vill ofta vara med och bygga upp något nytt.

För det andra gäller det att ha det bästa och mest kostnadseffektiva IT-systemet.

– I finanssektorn är IT-systemen enorma investeringar. Vi kommer att ersätta gamla system med molnbaserade varianter, som vi kan ha i alla länder. Medan benchmark i branschen är att IT-kostnaderna ligger på 6-7 procent av omsättningen så siktar vi på att komma ned till hälften av det.

För det tredje är det avgörande att ha tillgång till kapital.

– Även om vi får in mycket kapital nu så har vi en nackdel där i förhållande till exempelvis Intrum, som framgångsrikt har byggt upp sin verksamhet under många år. Det är viktigt att vi får bra avkastning i de portföljer vi köper in från dag ett.

Endre Rangnes hävdar att han på fyra år byggde upp norska Axactor från två anställda till 1 300. Men det äventyret fick ett abrupt slut 2020 när huvudägaren, den i dagarna Norwegian-aktuelle norske finansmannen John Fredriksen, gav honom sparken på dagen.

– Det är huvudägarens och styrelsens privilegium att fatta sådana beslut, konstaterar Rangnes.

Nu när det gått drygt ett år sedan avskedet har Endre Rangnes karantän gått ut, och han kan därmed starta verksamhet i samma bransch. Detta trots att Rangnes fortsatt är fjärde största aktieägare i Axactor, och inte har några planer på att sälja det innehavet.

Han säger sig dock ha med sig en hel del viktiga erfarenheter från den tiden i bagaget.

– För det första måste man ha en klar strategi och inte avvika från den. Vi gjorde det när vi gick in på sektorn för banker i Spanien som tagit över fastigheter från kunder som inte kunde betala. Vi borde också ha varit snabbare i utvecklingen av våra IT-system.

Rangnes menar också att det är en fördel att som nu ha en stark huvudägare, istället för att vara börsnoterad.

– Om man är på börsen i en så kapitalkrävande bransch, och därmed ständigt behöver nytt kapital, så är man beroende av aktiekursens utveckling. Och det är många faktorer som man inte kan påverka, exempelvis makrobilden förändras.

Med en private equity-firma som huvudägare kan det dock se annorlunda ut om bolaget om fyra-fem år nått i närheten av de i dagsläget högt ställda målen. Det är också den tidshorisont som duon Rangnes och Nordbrekken sagt sig ha. Om fem år är dessutom Endre Rangnes 66 år, och styrelseordföranden Nordbrekken 73 år.

Därefter är tanken att det kan bli en börsnotering, försäljning till en annan branschaktör eller någon annan exit.