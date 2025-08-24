Zelenskyj: Ukrainas framtid avgörs endast av oss

I ett tal publicerat på X säger presidenten att Ukraina kommer att fortsätta kämpa för att försvara sin självständighet.

Vi behöver en rättvis fred, en fred där vår framtid endast avgörs av oss själva, och världen vet om det, och världen respekterar det.

Zelenskyj tillägger att han är övertygad om att landet kommer att få säkerhetsgarantier av sina allierade som är ”så starka att tanken på att attackera Ukraina aldrig skulle falla någon in”.

Detta är inte bara vårt mål – det är exakt vad vi vill ha och måste föra vidare som ett arv till våra barn och barnbarn: Ett starkt Ukraina, ett jämlikt Ukraina, ett europeiskt Ukraina, ett självständigt Ukraina.

Utländska styrkor

Närvaron av utländska styrkor på marken är ”viktig” efter att kriget mot Ryssland tar slut, sade Zelenskyj när han höll tal tillsammans med Kanadas premiärminister Mark Carney som deltog vid självständighetsfirandet i Kiev.

Carney slog i sin tur fast att säkerhetsgarantier är en fråga för Ukraina och landets allierade.

Det är inte Rysslands sak hur framtida suveränitet, oberoende och frihet för Ukraina garanteras, säger han till journalister.

Ukraina förklarade sig självständigt från Sovjetunionen den 24 augusti 1991.