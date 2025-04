Xi vill få fler unga kineser till fabrikerna

Marknader

Deloitte hårt pressat av Musk – varslar efter miljardbortfall

Konsultjätten Deloitte dras in i kaoset kring Elon Musks storskaliga nedskärningar i staten. Hundratals miljoner i kontrakt ryker och massuppsägningar väntar. Beskedet kommer efter att företaget påverkats kraftigt av den federala kostnadsjakten under DOGE, det amerikanska regeringsorgan som styrs av Elon Musk, rapporterar Business Insider. Enligt uppgifter från flera anställda informerades personalen om planerna under …