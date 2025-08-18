Utvisningar kan bli nästa inflationsbomb

Den amerikanska administrationens omfattande deportationer, enligt utsago 740 personer om dagen, kan få oönskade effekter på den amerikanska ekonomin.

Enligt Mark Zandi, chefsekonom på Moody’s, kan inflationen öka från dagens 2,5 procent till hela 4 procent i början av nästa år om utvisningarna fortsätter i samma takt. Det berättar han för Fortune.

Påverkar arbetskraften

Mark Zandi grundar sin analys på de senaste inflationssiffrorna.

”Den utrikesfödda arbetskraften minskar, och den totala arbetskraften har varit oförändrad sedan början av året. Det orsakar åtstramningar på många marknader, vilket ökar kostnader och inflation”, säger han.

Priset på jordbruksvaror kan skjuta i höjden och spå på inflationen när arbetskraften sinar. Foto: (Gregory Bull / AP /TT)

Det amerikanska Arbetsmarknadsdepartementet rapporterade på torsdagen att producentprisindex (PPI), ett mått på grossistinflationen innan den träffar konsumenterna, steg med 0,9 procent från juni till juli, den största ökningen sedan 2021. Jämfört med ett år tidigare ökade grossistpriserna med 3,3 procent.

Vita Huset håller inte med om analysen att utvisningarna skulle ha en negativ effekt på inflationen. De menar att mer än var tionde ung amerikan inte är i arbete, eller utbildar sig, och att det handlar om att värnar amerikanska jobb och att man nu tar vara på en tidigare ”outnyttjad potential”.