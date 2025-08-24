Trumps nya plan: ”Maktmissbruk”

Enligt den Trumpkritiske guvernören råder det inte någon nödsituation som skulle motivera att nationalgardet skickas till landets tredje största stad. Pritzker tillägger att Trump ”försöker skapa en kris”, rapporterar BBC.

Chicagos borgmästare Brandon Johnson uppger att han inte har fått någon information om utplaceringen sedan Trump tillkännagav planerna under fredagen, som också gäller New York.

Johnson kallar planerna ”olagliga” och varnar för att de kan ”elda på spänningarna mellan stadens invånare och ordningsmakten”, och hota de framsteg staden gjort i sin brottsbekämpning.

Trump har sedan tidigare utlyst ”nödläge” i Washington DC där 2 000 ur nationalgardet satts in. Nationalgardisterna sattes in i huvudstaden den 12 augusti för att, enligt Trump, rädda staden från ”brott och blodsspillan”.

Både i Washington DC och Chicago är brottsligheten högre än genomsnittet i USA, men trenden är nedåtgående.

Samtliga av Trump särskilt utpekade städer har demokratiska styren.