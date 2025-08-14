Realtid
Realtid.se
Marknader

Ryanair satsar på fler rutter från Sverige

Ryanair
Arkivbild. (Foto: Johan Nilsson / TT)
TT
TT
Uppdaterad: 14 aug. 2025Publicerad: 14 aug. 2025

Lågprisbolaget Ryanair satsar ytterligare på resor från Sverige inför vintersäsongen 2025. Samtidigt förtydligar bolaget att inrikesresor förblir oattraktiva för lågprisjätten.
”För den här vintern var det inte kommersiellt gångbart”, säger Ryanairs marknadsdirektör Dara Brady.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Flygbolaget lägger till åtta nya flygrutter från Arlanda, Landvetter, Västerås och Växjö. Totalt kommer flygbolaget att ha 48 flygrutter från fem svenska flygplatser. Bolaget räknar med omkring 400 avgångar per vecka, meddelar bolaget på en pressträff.

Ryanair kommer bland annat att börja flyga mellan Stockholm och Sarajevo. Från Göteborg blir det avgångar till Porto, Malta, Milano och Thessaloniki under vintersäsongen.

Inrikesflyg borta

Tidigare har det funnits spekulationer om att lågprisflygbolaget ska återuppta sina inrikesflygningar i Sverige. Ryanair marknadsdirektör Dara Brady säger att inrikesflygningar inte är aktuellt då det kräver både hög volym och frekvens från flygbolaget.

Det är en svår marknad att få att fungera om man inte har riktigt hög frekvens. Du kan inte bara köra ett par gånger i veckan, det funkar inte, säger han och tillägger:

Och med stigande flygplatsavgifter gör det dem helt enkelt inte lika attraktiva som andra rutter.

Sophie Gräsberg/TT

Fakta: Ryanairs nya vinteravgångar

Arlanda: Sarajevo Landvetter: Porto, Malta, Milano, Thessaloniki Västerås: Alicante, Malaga Växjö: Alicante (TT)

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS