Trycket ökar i EU på att använda frysta ryska tillgångar för att hjälpa Ukraina. Det är vår skyldighet att göra det, anser utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M).
Ökat tryck i EU: Ge ryska pengar till Ukraina
Mest läst i kategorin
Dousa efter domen: Räkna med fortsatta tullar
Utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M) välkomnar att en domstol i USA slagit fast att merparten av de tullar Trumpregeringen har infört i år är olagliga. Ministern konstaterar dock att frågan, som behandlats av en federal appellationsdomstol, förmodligen kommer tas vidare och avgöras i USA:s högsta domstol. ”De nya tullnivåerna gäller fortfarande och vi behöver nog räkna …
Universitetsutbildning behövs inte, bankernas skräck och den nya vågen av cyberangrepp
Veckans snackisar bland våra läsare. Bland annat bankernas nya huvudvärk och skarpa cyberangrepp på våra arbetsplatser. Ny försvartrend och slutligen fastighetsjättens snöpliga sorti från börsen. Nedan sammanfattar vi vad som hände, varför det spelar roll och vilka citat som stack ut. Bankerna varnar: Kryphål kan tömma inlåningen Realtids genomlysning av den amerikanska stablecoin-regleringen fångade stort …
Domstol: Merparten av Trumps tullar är olagliga
Merparten av de tullar som Trumpregeringen har infört i år är olagliga, slår en federal appellationsdomstol i USA fast. Donald Trump överskred sina befogenheter när de infördes, enligt domstolen, som dock låter tullarna fortsätta gälla tills frågan även prövats i USA:s högsta domstol. Appellationsdomstolen går med sitt beslut – fattat med röstsiffrorna 7–4 – på …
Domedagen är här för småhandlarna – miljarder påverkas
Det speciella undantaget för tullfrihet på paket under 800 dollar har nu försvunnit. Kvar står desperata handlare som nu måste betala höga tullavgifter på små paket. Under fredagen löpte det så kallade de minimis-undantaget ut i USA. Lagen som funnits sedan 1938 har gett ett speciell undantag för paket av mindre värde. Dessa paket har …
Kina är störst på grön energi – och kol
Kina är nu världens största investerare i grön energi. Landet når till och med klimatmål flera år i förväg. Men behovet av energi är så passt stort att jätten i öst samtidigt expanderar sina kolkraftverk. Nu är Kina tveklöst den största investeraren i grön energi. Det konstaterar International Energy Agency (IEA) i sin senaste rapport. …
Än så länge har EU nöjt sig med att bara nyttja räntorna från de ryska statstillgångar som frusits på konton i framför allt Belgien. Nu tittar dock EU-kommissionen alltmer aktivt på hur man kan använda även själva tillgångarna, uppgående till runt 200 miljarder euro.
Vi kommer att göra en djupdykning i frågan om de frysta tillgångarna. Vi kan inte föreställa oss att om det blir ett eldupphör eller en fredsuppgörelse så kommer de här tillgångarna att ges tillbaka till Ryssland om de inte har betalat för reparationer, säger EU:s utrikeschef Kaja Kallas inför lördagens möte med medlemsländernas utrikesministrar i Köpenhamn.
Stöd finns bland annat i de nordiska och baltiska länderna, som avvisar den oro som finns på annat håll om att ett beslagtagande kan skada förtroendet för hela Europa och eurons ställning som global valuta.
Jag tror att vi kan göra det här utan allvarliga störningar, och jag menar dessutom att det är vår skyldighet att göra det. Förr eller senare kommer någon att använda de här tillgångarna och jag tycker inte att det ska vara Ryssland, säger utrikesminister Maria Malmer Stenergard.
I verksamheter utan tydlig metodik är det lätt att missa målet. Med Astrakanmetoden, Sveriges största metod för verksamhetsutveckling når du dina mål. Boka dig på vår kostnadsfria introduktion.