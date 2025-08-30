Realtid
Ökat tryck i EU: Ge ryska pengar till Ukraina

Militäranalytiker varnar
Europa måsta stiga fram och ta sitt ansvar om man menar allvar i att försvara Europas demokratier. (AP Photo/Virginia Mayo)
Nyhetsbyrån TT
Nyhetsbyrån TT
Uppdaterad: 30 aug. 2025Publicerad: 30 aug. 2025

Trycket ökar i EU på att använda frysta ryska tillgångar för att hjälpa Ukraina. Det är vår skyldighet att göra det, anser utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M).

Än så länge har EU nöjt sig med att bara nyttja räntorna från de ryska statstillgångar som frusits på konton i framför allt Belgien. Nu tittar dock EU-kommissionen alltmer aktivt på hur man kan använda även själva tillgångarna, uppgående till runt 200 miljarder euro.

Vi kommer att göra en djupdykning i frågan om de frysta tillgångarna. Vi kan inte föreställa oss att om det blir ett eldupphör eller en fredsuppgörelse så kommer de här tillgångarna att ges tillbaka till Ryssland om de inte har betalat för reparationer, säger EU:s utrikeschef Kaja Kallas inför lördagens möte med medlemsländernas utrikesministrar i Köpenhamn.

Stöd finns bland annat i de nordiska och baltiska länderna, som avvisar den oro som finns på annat håll om att ett beslagtagande kan skada förtroendet för hela Europa och eurons ställning som global valuta.

Jag tror att vi kan göra det här utan allvarliga störningar, och jag menar dessutom att det är vår skyldighet att göra det. Förr eller senare kommer någon att använda de här tillgångarna och jag tycker inte att det ska vara Ryssland, säger utrikesminister Maria Malmer Stenergard.

EURyssland
Sveriges ledande nyhetsbyrå sedan 1921

