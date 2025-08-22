Starkt pressade Novo Nordisk har gått på juridisk offensiv mot tillverkare av imitationer av deras viktminskningspreparat. Som det ser ut nu så vinner företaget också de flesta fallen.
Novo Nordisk i motattack: stämmer hundratals bolag på enorma belopp
Danska Novo Nordisk har haft en mardrömslik period de senaste veckorna. Bolaget, som fram tills nyligen var ett av Europas högst värderade företag, och som stod för en ansenlig del av den danska ekonomin, har på kort tid förlorat enorma belopp i börsvärde efter en vinstvarning i juli.
En av delförklaringarna till det försämrade resultatet är att imitationer av bolaget viktminskningspreparat Ozempic fortsätter att säljas – trots att det är olagligt.
Men det danska bolaget har inte tagit patentintrången med ro. Istället har de gått på en juridisk offensiv och stämt hela 132 företag. Det visar en genomgång som tidningen Børsen gjort.
Har nått framgång
De juridiska processerna sträcker sig över 40 delstater och involverar 132 apotek och skönhetskliniker, visar genomgången. Inga belopp nämns, men de beskrivs som enorma.
”De svarande har äventyrat folkhälsan och konkurrerar oskäligt med Novo Nordisk genom att bryta mot delstatlig och federal lag för att främja sin marknadsföring av massproducerade viktminskningsmedel”, skriver Novo Nordisk i en av stämningansökningarna riktade mot Mochi Health, baserade i San Fransisco.
Mochi Healths vd och grundare Myra Ahmad avfärdar dock anklagelserna i ett mejl till Børsen där hon skriver:
”Novo Nordisks stämning syftar till att avskräcka och skrämma andra företag från att gå in på marknaden och att minska leverantörernas självständighet, och därmed skydda sin egen vinst”, skriver hon i ett mejl till Børsen.
Genomgången visar dock att Novo Nordisk har rönt framgång med sin juridiska framfart. Hittills har man vunnit 44 av sina mål där man gått med på att sluta sälja preparaten. Samtidigt har bolaget förlorat, eller fått avslag, i endast fyra fall. Dessa har dock överklagats.
Inga bonusar i år för personalen på Novo Nordisk
De juridiska framgångarna är kanske glädjande för bolaget men det är fortfarande tuffa tider som råder.
I år kommer det nämligen inte att betalas ut någon bonus till företagets anställda, det skriver den danska tidningen Berlingske som fått ta del av ett internt mejl från bolaget.
Den slopade bonusen omfattar tusentals danskar som har en lön med rörlig lönedel baserad på bolagets resultat.
Novo Nordisk säger dock att det kan finnas möjlighet för bonus under årets andra halva, beroende på resultat.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
