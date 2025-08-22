Realtid
Realtid.se
Marknader

Novo Nordisk i motattack: stämmer hundratals bolag på enorma belopp

Novo Nordisk nya vd Mike Doustdar vill kämpa emot kopior på marknaden. Foto: (Mads Claus Rasmussen / Scanpix Denmark / TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 22 aug. 2025Publicerad: 22 aug. 2025

Starkt pressade Novo Nordisk har gått på juridisk offensiv mot tillverkare av imitationer av deras viktminskningspreparat. Som det ser ut nu så vinner företaget också de flesta fallen.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Danska Novo Nordisk har haft en mardrömslik period de senaste veckorna. Bolaget, som fram tills nyligen var ett av Europas högst värderade företag, och som stod för en ansenlig del av den danska ekonomin, har på kort tid förlorat enorma belopp i börsvärde efter en vinstvarning i juli.

En av delförklaringarna till det försämrade resultatet är att imitationer av bolaget viktminskningspreparat Ozempic fortsätter att säljas – trots att det är olagligt.

Missa inte:
Novo Nordisk – Danmarks eget Nokia-fiasko? Realtid

Men det danska bolaget har inte tagit patentintrången med ro. Istället har de gått på en juridisk offensiv och stämt hela 132 företag. Det visar en genomgång som tidningen Børsen gjort.

Har nått framgång

De juridiska processerna sträcker sig över 40 delstater och involverar 132 apotek och skönhetskliniker, visar genomgången. Inga belopp nämns, men de beskrivs som enorma.

Novo Nordisks storsäljare Ozempic har kopierats olagligt. Foto: (Johan Nilsson / TT)

”De svarande har äventyrat folkhälsan och konkurrerar oskäligt med Novo Nordisk genom att bryta mot delstatlig och federal lag för att främja sin marknadsföring av massproducerade viktminskningsmedel”, skriver Novo Nordisk i en av stämningansökningarna riktade mot Mochi Health, baserade i San Fransisco.

ANNONS

Läs även:
Ozempic i blåsväder: Tusentals stämmer efter svåra biverkningar. Dagens PS

Mochi Healths vd och grundare Myra Ahmad avfärdar dock anklagelserna i ett mejl till Børsen där hon skriver:

”Novo Nordisks stämning syftar till att avskräcka och skrämma andra företag från att gå in på marknaden och att minska leverantörernas självständighet, och därmed skydda sin egen vinst”, skriver hon i ett mejl till Børsen.

Genomgången visar dock att Novo Nordisk har rönt framgång med sin juridiska framfart. Hittills har man vunnit 44 av sina mål där man gått med på att sluta sälja preparaten. Samtidigt har bolaget förlorat, eller fått avslag, i endast fyra fall. Dessa har dock överklagats.

ANNONS

Senaste nytt

Fredrik Lundberg
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance fortsätter att växa: "Börjar få fäste"

14 aug. 2025
magisk
Spela klippet
Realtid Partner

Magisk sommarkväll med Jöback – nu hemma i din soffa

14 juli 2025
relevance
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance spränger tillväxtmålen – trots tuff mediemarknad

30 maj 2025

Inga bonusar i år för personalen på Novo Nordisk

De juridiska framgångarna är kanske glädjande för bolaget men det är fortfarande tuffa tider som råder.

I år kommer det nämligen inte att betalas ut någon bonus till företagets anställda, det skriver den danska tidningen Berlingske som fått ta del av ett internt mejl från bolaget.

Läs även:
Forskare varnar: Vanliga diabetesläkemedel kan skada synen. News55

ANNONS

Den slopade bonusen omfattar tusentals danskar som har en lön med rörlig lönedel baserad på bolagets resultat.

Novo Nordisk säger dock att det kan finnas möjlighet för bonus under årets andra halva, beroende på resultat.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Novo NordiskOzempicViktminskningsläkemedel
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Senaste lediga jobben

Tax Director to Electrolux Professional Group
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 20/09/2025
Labour Lawyer
Placering: Solna
Sista ansökningsdag: 07/09/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS