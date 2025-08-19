Hälsovårdsbolaget Zinzino har rönt framgångar på börsen och blivit populär bland småsparare. Men marknadsföringen av bolagets produkter får kritik av myndigheter och nu hotar rättsprocess och höga böter.
Larm om kursraket och småspararfavorit: "Otillåtna påståenden"
Zinzino (börskurs Zinzino) grundades 2005 i Göteborg. Företaget säljer kosttillskott, hudvårdsprodukter och kaffemaskiner via nätverk av återförsäljare i över 100 länder.
Den senaste tiden har det gått bra för bolaget. Efter en framgångsrik expansion i Europa har bolaget varit ett av de bäst presterande på börsen i år. Över tre års tid har bolaget ökat med 600 procent på börsen. Bolaget har även börjat locka småsparare. På ett års tid har antalet ökat med 100 procent till över 7 000 på Avanza.
Men bolaget har också fått kritik på vägen. Nu senast är myndigheterna kritiska mot Zinzinos hälsopåståenden, det rapporterar EFN.
Dålig täckning för påståenden
I ett färskt beslut från Miljöförvaltningen kritiserar myndigheten Zinzinos kosttillskott ZinoBiotic+. De menar att det har flera beskrivningar som skulle kunna vara ”otillåtna hälsopåståenden”.
Formuleringen ”GMO-fritt” måste enligt beslutet bort. Ordet ”näringsvärde” måste också tas bort där endast kostfiber är angivet. Bolaget måste också stryka ordet ”naturlig” från alla konsumentförpackningar i Sverige och Tyskland.
Miljöförvaltningen anser att informationen är vilseledande.
”I det här fallet handlar det inte om brister som påverkar kundernas hälsa, utan om att informationen inte är sann eller tillåten att använda”, säger Vesna Maric, livsmedelsinspektör på Miljöförvaltningen till EFN.
Om inget görs väntar böter för Zinzino. Men påståendena ska redan ha ändrats enligt bolagets vd Dag Bergheim.
”Det fanns synpunkter på hur vi beskrev produktens egenskaper och i samråd med berörd part har vi förtydligat detta. Vi justerade de formuleringar man önskade samt tog bort den information som föranledde inspektionen”, säger han.
Anklagas för aggressiv marknadsföring
Men det är inte första gången Zinzino kritiserats av myndigheten. Förra året i augusti anklagade Miljöförvaltningen bolaget på liknande grunder med hot om vite på 150 000 kronor.
Zinzino har också kritiserats av Konsumentverket för att ägna sig åt ”aggressiv marknadsföring” och att beskrivningarna innehåller en rad ”vilseledande hälsopåståenden”.
Konsumentverket överväger nu om de ska inleda en rättsprocess mot Zinzino. Detta kan innebära höga vitesbelopp och förbud mot att marknadsföra sina produkter som de hittills har gjort.
Till EFN säger vd Dag Bergheim Pettersen säger att bolaget agerat efter att de blivit informerade om Konsumentverkets tillsynsärende.
”Vi har varit i kontakt med de personer Konsumentverkets anmärkningar gällde och samtliga anmärkningar utagerades, säger han.
Zinzino har tidigare utsatts för granskning av Expressen. Där har det vetenskapliga stödet för kosttillskotten ifrågasatts, och affärsmodellen liknats vid ett pyramidspel.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
