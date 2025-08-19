Larm om kursraket och småspararfavorit: "Otillåtna påståenden"

Zinzino (börskurs Zinzino) grundades 2005 i Göteborg. Företaget säljer kosttillskott, hudvårdsprodukter och kaffemaskiner via nätverk av återförsäljare i över 100 länder.

Den senaste tiden har det gått bra för bolaget. Efter en framgångsrik expansion i Europa har bolaget varit ett av de bäst presterande på börsen i år. Över tre års tid har bolaget ökat med 600 procent på börsen. Bolaget har även börjat locka småsparare. På ett års tid har antalet ökat med 100 procent till över 7 000 på Avanza.

Men bolaget har också fått kritik på vägen. Nu senast är myndigheterna kritiska mot Zinzinos hälsopåståenden, det rapporterar EFN.

Dålig täckning för påståenden

I ett färskt beslut från Miljöförvaltningen kritiserar myndigheten Zinzinos kosttillskott ZinoBiotic+. De menar att det har flera beskrivningar som skulle kunna vara ”otillåtna hälsopåståenden”.

Formuleringen ”GMO-fritt” måste enligt beslutet bort. Ordet ”näringsvärde” måste också tas bort där endast kostfiber är angivet. Bolaget måste också stryka ordet ”naturlig” från alla konsumentförpackningar i Sverige och Tyskland.

Miljöförvaltningen anser att informationen är vilseledande.

”I det här fallet handlar det inte om brister som påverkar kundernas hälsa, utan om att informationen inte är sann eller tillåten att använda”, säger Vesna Maric, livsmedelsinspektör på Miljöförvaltningen till EFN.

Om inget görs väntar böter för Zinzino. Men påståendena ska redan ha ändrats enligt bolagets vd Dag Bergheim.

”Det fanns synpunkter på hur vi beskrev produktens egenskaper och i samråd med berörd part har vi förtydligat detta. Vi justerade de formuleringar man önskade samt tog bort den information som föranledde inspektionen”, säger han.