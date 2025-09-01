Kinesiska jätten faller som en sten – vinsten rasar

BYD har det minst sagt kämpigt just nu då de är fullt upptagna i ett priskrig på hemmaplan. Det visar sig också i bolagets senaste kvartalsrapport där man redovisar en nettovinst på 6,36 miljarder yuan (8,41 miljarder svenska kronor), rapporterar CNBC.

Det är en minskning med cirka 30 procent jämfört med för ett år sedan.

Hongkongnoterade aktier i BYD sjönk nästan 8 procent på måndagen efter att rapporten släpptes.

Krig på hemmaplan – framgångar utomlands

BYD har tyngts av problem med överproduktion på den inhemska marknaden som lett till ett omfattande priskrig.

Bilpriserna i Kina har fallit med cirka 19 procent under de senaste två åren till cirka 165 000 yuan (218 000 kronor), enligt en färsk rapport från Nomura.

BYDs nettovinst för första halvåret nådde 15,5 miljarder yuan, en ökning med nästan 14 procent. Företagets intäkter under första halvåret ökade med cirka 23 procent till 371,3 miljarder yuan.

Om biltillverkaren har haft det jobbigt på hemmamarknaden så har det till viss del vägts upp av större export. Expansion utomlands ökade vinsten med 14 procent.