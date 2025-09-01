Realtid
Realtid.se
Marknader

Kinesiska jätten faller som en sten – vinsten rasar

kinesiska
Kinesiska elbilar som BYD har det tufft både hemma och på bortaplan. (Foto: Ng Han Guan/AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 01 sep. 2025Publicerad: 01 sep. 2025

Den kinesiska elbilsjätten BYD:s nettovinst minskar med hela 30 procent. Det får börsen att reagera då aktien faller 8 procent.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

BYD har det minst sagt kämpigt just nu då de är fullt upptagna i ett priskrig på hemmaplan. Det visar sig också i bolagets senaste kvartalsrapport där man redovisar en nettovinst på 6,36 miljarder yuan (8,41 miljarder svenska kronor), rapporterar CNBC.

Det är en minskning med cirka 30 procent jämfört med för ett år sedan.

Läs även:
Oro för kinesisk krasch – hundratusentals elbilar osålda. Dagens PS

Hongkongnoterade aktier i BYD sjönk nästan 8 procent på måndagen efter att rapporten släpptes.

Krig på hemmaplan – framgångar utomlands

BYD har tyngts av problem med överproduktion på den inhemska marknaden som lett till ett omfattande priskrig.

Bilpriserna i Kina har fallit med cirka 19 procent under de senaste två åren till cirka 165 000 yuan (218 000 kronor), enligt en färsk rapport från Nomura.

Tesla utmanövrerad i Europa – för första gången

Det globala elbilsracet går in i en ny fas.
ANNONS

BYDs nettovinst för första halvåret nådde 15,5 miljarder yuan, en ökning med nästan 14 procent. Företagets intäkter under första halvåret ökade med cirka 23 procent till 371,3 miljarder yuan.

Om biltillverkaren har haft det jobbigt på hemmamarknaden så har det till viss del vägts upp av större export. Expansion utomlands ökade vinsten med 14 procent.

ANNONS

Senaste nytt

Fredrik Lundberg
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance fortsätter att växa: "Börjar få fäste"

14 aug. 2025
magisk
Spela klippet
Realtid Partner

Magisk sommarkväll med Jöback – nu hemma i din soffa

14 juli 2025
relevance
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance spränger tillväxtmålen – trots tuff mediemarknad

30 maj 2025

Hotar europeisk industri

Elbilar och batterier har varit ett fokusområde för den kinesiska staten som stött industrin i landet. Frågan är om det kanske inte gått lite för bra då överproduktion nu råder.

När det inte längre går att sälja alla sina bilar hemma har BYD och andra aktörer riktat blicken mot andra marknader som den europeiska.

Missa inte:
Volvos försäljning krashar i Kina. Dagens PS

Det finns därför risk för att priskriget även kommer hit och konkurrerar ut andra bilmärken. Målet för BYD är att ungefär hälften av produktionen ska säljas utomlands till år 2030, skriver Reuters.

Men överproduktionen har börjat oroa även kineserna själva. Prispressen på hemmaplan har gjort att industrin som helhet nu är hotad. Det har fått det kinesiska styret att varna för att det kan komma repressalier för de som sänker priserna allt för mycket, skriver CNBC.

ANNONS
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BYDElbilarKina
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

ANNONS
Nå framgång och gemensamma mål - Kostnadsfri intro

I verksamheter utan tydlig metodik är det lätt att missa målet. Med Astrakanmetoden, Sveriges största metod för verksamhetsutveckling når du dina mål. Boka dig på vår kostnadsfria introduktion.

Anmäl här

Senaste lediga jobben

Group Tax Manager to Arrive
Sista ansökningsdag: 30/09/2025
Group Chief Risk Officer till Marginalen AB
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 30/09/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS