Den kinesiska elbilsjätten BYD:s nettovinst minskar med hela 30 procent. Det får börsen att reagera då aktien faller 8 procent.
Kinesiska jätten faller som en sten – vinsten rasar
BYD har det minst sagt kämpigt just nu då de är fullt upptagna i ett priskrig på hemmaplan. Det visar sig också i bolagets senaste kvartalsrapport där man redovisar en nettovinst på 6,36 miljarder yuan (8,41 miljarder svenska kronor), rapporterar CNBC.
Det är en minskning med cirka 30 procent jämfört med för ett år sedan.
Hongkongnoterade aktier i BYD sjönk nästan 8 procent på måndagen efter att rapporten släpptes.
Krig på hemmaplan – framgångar utomlands
BYD har tyngts av problem med överproduktion på den inhemska marknaden som lett till ett omfattande priskrig.
Bilpriserna i Kina har fallit med cirka 19 procent under de senaste två åren till cirka 165 000 yuan (218 000 kronor), enligt en färsk rapport från Nomura.
BYDs nettovinst för första halvåret nådde 15,5 miljarder yuan, en ökning med nästan 14 procent. Företagets intäkter under första halvåret ökade med cirka 23 procent till 371,3 miljarder yuan.
Om biltillverkaren har haft det jobbigt på hemmamarknaden så har det till viss del vägts upp av större export. Expansion utomlands ökade vinsten med 14 procent.
Hotar europeisk industri
Elbilar och batterier har varit ett fokusområde för den kinesiska staten som stött industrin i landet. Frågan är om det kanske inte gått lite för bra då överproduktion nu råder.
När det inte längre går att sälja alla sina bilar hemma har BYD och andra aktörer riktat blicken mot andra marknader som den europeiska.
Det finns därför risk för att priskriget även kommer hit och konkurrerar ut andra bilmärken. Målet för BYD är att ungefär hälften av produktionen ska säljas utomlands till år 2030, skriver Reuters.
Men överproduktionen har börjat oroa även kineserna själva. Prispressen på hemmaplan har gjort att industrin som helhet nu är hotad. Det har fått det kinesiska styret att varna för att det kan komma repressalier för de som sänker priserna allt för mycket, skriver CNBC.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
