Kinas ekonomi bromsar in – kan tvinga fram kursändring

Kinas ekonomi har varit skakig ända sedan proppen gick ur bostadsmarknaden för några år sedan.

Sedan dess har man försökt få igång kugghjulen igen – men nu kommer tecken på att ekonomin bromsar in.

I juli sjönk tillväxten inom både industriproduktion och detaljhandel till årets lägsta nivåer, skriver Financial Times.

Går långsammare framåt

Visserligen fortsätter såväl industrin som detaljhandeln att öka, men de gör det i långsammare takt än tidigare.

Industriproduktionen växte med 5,7 procent jämfört med samma månad i fjol, en nedgång från 6,8 procent i juni.

Låga priser har blivit ett problem i Kina eftersom det kan leda till en deflationistisk spiral. (Foto: Andy Wong/AP/TT).

Detaljhandeln steg med 3,7 procent, efter en tillväxt på 4,8 procent månaden innan. Investeringarna i byggnader, fabriker och annan fast infrastruktur mattades också av.

