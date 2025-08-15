Realtid
Kinas ekonomi bromsar in – kan tvinga fram kursändring

kina
Det byggs mindre än tidigare i Kina, och många av de nyutexaminerade har svårt att få jobb. (Foto: Andy Wong/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 15 aug. 2025Publicerad: 15 aug. 2025

Flera nyckelindikatorer visar att Kinas tillväxt går långsammare. Det kan sätta press på regeringen att kliva in och försöka stimulera ekonomin.

Kinas ekonomi har varit skakig ända sedan proppen gick ur bostadsmarknaden för några år sedan.

Sedan dess har man försökt få igång kugghjulen igen – men nu kommer tecken på att ekonomin bromsar in.

I juli sjönk tillväxten inom både industriproduktion och detaljhandel till årets lägsta nivåer, skriver Financial Times.

Går långsammare framåt

Visserligen fortsätter såväl industrin som detaljhandeln att öka, men de gör det i långsammare takt än tidigare.

Industriproduktionen växte med 5,7 procent jämfört med samma månad i fjol, en nedgång från 6,8 procent i juni.

Låga priser har blivit ett problem i Kina eftersom det kan leda till en deflationistisk spiral. (Foto: Andy Wong/AP/TT).
Detaljhandeln steg med 3,7 procent, efter en tillväxt på 4,8 procent månaden innan. Investeringarna i byggnader, fabriker och annan fast infrastruktur mattades också av.

Byggs mindre i Kina

Dessutom har fastighetssektorn, en av ekonomins viktigaste drivkrafter, fortsatt att försvagas. Genomsnittliga bostadspriser i 70 större städer sjönk med 0,3 procent i juli.

Byggandet minskade och arbetslösheten i städer steg till 5,2 procent, en ökning som sammanfaller med att många nyutexaminerade kommer ut på arbetsmarknaden.

Regeringen har under sommaren intensifierat kampanjer mot överkapacitet inom industrin, ett fenomen som anses pressa priserna och bidra till deflation.

Tullarnas effekt väntar

Trots dessa åtgärder var inflationstakten noll på årsbasis i juli, medan producentpriserna sjönk med 3,6 procent.

På exportsidan har Kina haft visst stöd av stark efterfrågan under första halvåret, delvis drivet av att amerikanska importörer tidigarelagt beställningar för att undvika högre tullar.

I juli ökade exporten med 7,2 procent. Men analytiker varnar för att den positiva trenden kan avta under hösten när effekterna av tidigare leveranser klingar av, skriver Wall Street Journal.

Kan behöva ändra linje

En tillfällig vapenvila i handelskriget mellan Kina och USA förlängdes nyligen med 90 dagar, men hotet om ytterligare åtgärder mot varor som omdirigeras via tredjeländer kvarstår.

Hittills har regeringen avstått från omfattande stimulanspaket och istället satsat på mindre insatser, som subventioner för barnfamiljer.

Politbyrån signalerade i juli att man avser hålla fast vid nuvarande linje, men en fortsatt avmattning kan tvinga fram en kursändring.

