Kriget mot Ukraina tynger Rysslands ekonomi – och för första gången går Kazakstan om i BNP per capita, enligt IMF.
Kazakstan rikare än Ryssland – går om i BNP per capita
Rysslands krig i Ukraina kostar mycket pengar och slår mot den civila ekonomin och välståndet i landet. Så pass mycket att grannlandet Kazakstan nu passerat Ryssland i välstånd för första gången i måttet BNP per capita, enligt ny data från internationella valutafonden (IMF).
Kazakstan på fjärdeplats bland Sovjetstater
Rysslands BNP per capita för 2025 ligger enligt IMF på 14 260 dollar, och Kazakstans på 14 770 dollar per capita. Med detta tar det centralasiatiska landet över fjärdeplatsen bland de stater som tidigare ingick i Sovjetunionen, efter de baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen.
Kazakstan har kunnat utnyttja situationen med sanktioner mot Ryssland, och har de senaste åren blivit en hubb för handel i Centralasien och har en expanderande energisektor. Prognosen för 2025 är 5,5 procents tillväxt, upp från 4,8 procent 2024.
Ryska krigsekonomin vacklar
Ryssland har samtidigt gått sämre. Under 2023 och 2024 lyckades landet ha en officiell tillväxt på runt 4 procent när man ställde om till krigsekonomi, men för 2025 sänkte IMF i juli sin prognos till en tillväxt på 0,8 procent.
Den franska tidningen Le Monde skrev den här veckan att Rysslands ”ekonomi börjar vackla”. Som grund för detta pekar de bland annat på att underskottet i budgeten rusar till 4,9 biljoner rubel i slutet av juli, motsvarande 586 miljoner svenska kronor.
Inte heller ryssarna själva är hoppfulla om ekonomin. Den ryska ekonomiministern Maxim Rechetnikov sade under Sankt Petersburgforumet i juni att landet är ”på gränsen till recession”, rapporterar Le Monde.
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.
