Indien trotsar USA – gasar på med Ryssland

De senaste två dagarna har Indian Oil och Bharat Petroleum köpte in nya laster av ryska uralolja. Det uppger handlare med kännedom om marknaden till Bloomberg.

Leveranserna är avsedda för lastning i september och oktober.

Pausade efter påtryckningar från USA

Indien är världens tredje största konsument av olja och har varit en stor importör av ryska leveranser. Ungefär en tredjedel av all den ryska olja har gått till Indien efter invasionen av Ukraina.

Men förra månaden så pausade de stora raffinaderierna leveranser från Ural, skriver bland annat Oilprice.com.

Detta efter att USA hotat med ytterligare tullar och sanktioner mot de länder som bryter mot de sanktioner som lagts på rysk olja.

Indien har statliga oljebolag men det är framförallt den privata sektorn som står för inköpen av olja och den indiska regeringen har uppmanat dessa att söka nya vägar bortom den ryska oljan, skriver Bloomberg.