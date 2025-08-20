Realtid
Indien trotsar USA – gasar på med Ryssland

Putins Ryssland vill sälja olja som Modis Indien vill ha. Men USA, lett av Donald Trump vill att handeln upphör. Foto: (Alex Brandon / AP /TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 20 aug. 2025Publicerad: 20 aug. 2025

Efter en kort paus har Indien återupptagit köp av rysk olja. Detta trots att USA hotar med både tullar och sanktioner.

De senaste två dagarna har Indian Oil och Bharat Petroleum köpte in nya laster av ryska uralolja. Det uppger handlare med kännedom om marknaden till Bloomberg.

Leveranserna är avsedda för lastning i september och oktober.

Pausade efter påtryckningar från USA

Indien är världens tredje största konsument av olja och har varit en stor importör av ryska leveranser. Ungefär en tredjedel av all den ryska olja har gått till Indien efter invasionen av Ukraina.

Men förra månaden så pausade de stora raffinaderierna leveranser från Ural, skriver bland annat Oilprice.com.

Detta efter att USA hotat med ytterligare tullar och sanktioner mot de länder som bryter mot de sanktioner som lagts på rysk olja.

Indien har statliga oljebolag men det är framförallt den privata sektorn som står för inköpen av olja och den indiska regeringen har uppmanat dessa att söka nya vägar bortom den ryska oljan, skriver Bloomberg.

Indien kan ha sporrats av USA

Den amerikanska administrationen har fört en hård retorik mot Indien gällande deras oljeimport. Samtidigt som Kina, som även de importerar stora mängder rysk olja, inte kritiserats lika mycket. Enligt analytiker på bland annat Al Jazeera beror det på att Kina sitter på fler trumfkort i form av bland annat jordartsmetaller som Indien inte har.

Vita husets handelsrådgivare Peter Navarro skrev i en kolumn denna vecka för Financial Times att ökningen av ryska inköp drevs av ”profiterande verksamhet från Indiens stora oljelobby” och inte inhemska behov.

Samtidigt har den amerikanska finansministern Scott Bessent sagt att det främst är de rikaste familjerna i Indien som gynnas av oljeimporterna, skriver CNBC. Han har också talat om att ytterligare tullar kan läggas på landet just som svar på oljeimporten från Ryssland.

Men andra menar att Indien faktiskt började köpa rysk olja i stor skala på uppdrag av USA.

Biden-administrationen hade bett Indien att acceptera rysk råolja, samtidigt som andra länder införde förbud, för att förhindra en kraftig oljeprishöjning efter invasionen av Ukraina, vilket skulle resultera i höga bensinpriser i USA. Det menar Bob McNally, vd för Rapidan Energy och tidigare rådgivare till president George W. Bush.

”Indien spelade en nyckelroll i den sanktionsmekanism för pristak som utformats av USA och dess europeiska allierade för att säkerställa att rysk olja fortfarande flödade, samtidigt som man försökte minska de intäkter som Moskva tjänade”, säger han till CNBC.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

