Dousa efter domen: Räkna med fortsatta tullar

Nyhetsbyrån TT
Nyhetsbyrån TT
Uppdaterad: 30 aug. 2025Publicerad: 30 aug. 2025

Utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M) välkomnar att en domstol i USA slagit fast att merparten av de tullar Trumpregeringen har infört i år är olagliga.

Ministern konstaterar dock att frågan, som behandlats av en federal appellationsdomstol, förmodligen kommer tas vidare och avgöras i USA:s högsta domstol.

”De nya tullnivåerna gäller fortfarande och vi behöver nog räkna med att de fortsätter göra det. Men om de däremot skulle återställas till sin ursprungliga nivå av en senare domstolsinstans vore det mycket glädjande”, säger Dousa i en skriftlig kommentar till TT.

Följden av det handelsavtal EU och USA kom överens om i slutet av juli var att merparten av varor från EU-länder som Sverige belades med tullavgifter på 15 procent.

Domstoltullar
