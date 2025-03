Dörrhandtag på elbilar väcker ilska: "Nya problem"

Marknader

Sverige står starkt – mitt i det amerikanska kaoset

Det skakar i den amerikanska ekonomin just nu och oron kan sprida sig över världen. Men än så länge står Sverige stadigt. Den amerikanska ekonomin har dragit ifrån den europeiska under de senaste åren, men just nu är det i USA som det råder turbulens. Donald Trumps uttalanden om att det kan vänta en nedgång …