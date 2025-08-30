Realtid
Domstol: Merparten av Trumps tullar är olagliga

Månader av Donald Trumps tullkaos har förhärdat marknaden. (Foto: Alex BrandonAP/TT)
Nyhetsbyrån TT
Uppdaterad: 30 aug. 2025Publicerad: 30 aug. 2025

Merparten av de tullar som Trumpregeringen har infört i år är olagliga, slår en federal appellationsdomstol i USA fast.

Donald Trump överskred sina befogenheter när de infördes, enligt domstolen, som dock låter tullarna fortsätta gälla tills frågan även prövats i USA:s högsta domstol.

Appellationsdomstolen går med sitt beslut – fattat med röstsiffrorna 7–4 – på samma linje som den amerikanska handelsdomstol som redan i maj ogiltigförklarade tullarna.

Tullarna får dock vara kvar till den 14 oktober, enligt appellationsdomstolen, för att ge Vita huset tid att överklaga till högsta domstolen i USA.

Donald Trump brännmärker appellationsdomstolen som “partisk” och beslutet som “felaktigt”.

“Alla tullar gäller fortfarande!”, skriver han i versaler i ett inlägg på sociala medier.

Han tillägger att det vore “en fullkomlig katastrof för landet” om tullarna togs bort.

Kan överklagas eller prövas igen

Enligt de båda domstolarna som nu prövat tullarna kan Trump, som han gjort, inte använda sig av lagen om ekonomiskt nödläge från 1977 för att införa svepande tullar på så gott som hela världen utan att tullarna godkänns av kongressen.

Lagen ger stora befogenheter till USA:s president i ett nationellt nödläge, men det saknas explicita mandat att införa tullar, avgifter eller skatter, enligt domstolen.

Frågan kan nu överklagas till USA:s högsta domstol, men Trumpregeringen kan också begära att den handelsdomstol som underkände tullarna i maj ska göra en ny prövning.

De tullar som Trumpregeringen har infört på vissa sektorer – som bilar, stål och aluminium – berörs inte av fredagens domstolsbeslut. Det handlar i stället om de generella strafftullar som han har infört mot så gott som alla länder, med hänvisning till USA:s stora underskott i handelsbalansen när det gäller varor.

Står för 70 procent av tullintäkterna

För EU-länder som Sverige är det alltså de 15-procentiga USA-tullar på så gott som alla varor, som EU och USA gjorde upp om i augusti, som har förklarats ogiltiga.

Trumps så kallat “reciproka” tullar står på dagens nivåer för omkring 70 procent av de tullintäkter som USA skulle dra in 2026, rapporterar The Wall Street Journal med hänvisning till organisationen Tax Foundation.

I bräschen för det rättsliga motståndet mot tullarna står småföretag drabbade av tullar och en koalition av delstater kontrollerade av Demokratiska partiet i USA.

Rättad: I en tidigare version av texten fanns en felaktig formulering om hur domstolsbeslutet tagits.

DomstolTrumptullar
