Domstol: Merparten av Trumps tullar är olagliga

Donald Trump överskred sina befogenheter när de infördes, enligt domstolen, som dock låter tullarna fortsätta gälla tills frågan även prövats i USA:s högsta domstol.

Appellationsdomstolen går med sitt beslut – fattat med röstsiffrorna 7–4 – på samma linje som den amerikanska handelsdomstol som redan i maj ogiltigförklarade tullarna.

Tullarna får dock vara kvar till den 14 oktober, enligt appellationsdomstolen, för att ge Vita huset tid att överklaga till högsta domstolen i USA.

Donald Trump brännmärker appellationsdomstolen som “partisk” och beslutet som “felaktigt”.

“Alla tullar gäller fortfarande!”, skriver han i versaler i ett inlägg på sociala medier.

Han tillägger att det vore “en fullkomlig katastrof för landet” om tullarna togs bort.

Kan överklagas eller prövas igen

Enligt de båda domstolarna som nu prövat tullarna kan Trump, som han gjort, inte använda sig av lagen om ekonomiskt nödläge från 1977 för att införa svepande tullar på så gott som hela världen utan att tullarna godkänns av kongressen.

Lagen ger stora befogenheter till USA:s president i ett nationellt nödläge, men det saknas explicita mandat att införa tullar, avgifter eller skatter, enligt domstolen.

Frågan kan nu överklagas till USA:s högsta domstol, men Trumpregeringen kan också begära att den handelsdomstol som underkände tullarna i maj ska göra en ny prövning.

De tullar som Trumpregeringen har infört på vissa sektorer – som bilar, stål och aluminium – berörs inte av fredagens domstolsbeslut. Det handlar i stället om de generella strafftullar som han har infört mot så gott som alla länder, med hänvisning till USA:s stora underskott i handelsbalansen när det gäller varor.