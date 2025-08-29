Det speciella undantaget för tullfrihet på paket under 800 dollar har nu försvunnit. Kvar står desperata handlare som nu måste betala höga tullavgifter på små paket.
Domedagen är här för småhandlarna – miljarder påverkas
Under fredagen löpte det så kallade de minimis-undantaget ut i USA. Lagen som funnits sedan 1938 har gett ett speciell undantag för paket av mindre värde. Dessa paket har därmed inte belagts med tullavgifter.
De senaste tio åren har gränsen dock legat ganska högt på 800 dollar. Allt under det värdet har inte beskattats. I andra länder har gränsen legat på närmare 200 dollar. I USA har den höga gränsen möjliggjort för omfattande handel på gott och ont.
Men nu har undantaget tagits bort helt.
Undantaget hade planerats att upphöra först i i juli 2027. Processen snabbades dock på genom en exekutiv order från president Donald Trump.
Enligt den amerikanska tullen har det, under förra året, rört sig om närmare 1,4 miljarder paket. Dessa var värda totalt mer än 64 miljarder dollar.
Panik bland handlare av små paket
Det snabba avslutet har gjort att många handlare nu kommer att drabbas av stora avgifter. Vilket kan hota många små företags överlevnad när priserna skjuter rejält i höjden beroende på vilket land importen görs
”Att regeln på paket under 800 dollar per person och dag upphör, kommer förmodligen att orsaka lite kaos ur ett globalt perspektiv”, säger Lynlee Brown, partner på globala handelsavdelningen på revisionsbyrån EY till CNBC.
”Det är bara kaos just nu”, säger Majeed Peffley, orderhanteringsanalytiker på logistikföretaget Shipware till Bloomberg.
Även konsumenter kan drabbas av det borttagna undantaget. Enligt en artikel från 2025 av Pablo Fajgelbaum och Amit Khandelwal för National Bureau of Economic Research kan det kosta amerikanska konsumenter minst 10,9 miljarder dollar. Det motsvarar 136 dollar per familj.
Sätter hinder för kinesiska jättar
De små handlarna och konsumentena var nog dock inte målet för undantagets försvinnande. Dels har administrationen sagt att undantaget är en risk för landets säkerhet. Det möjliggör för smuggling av droger som fentanyl.
Men kanske mest har undantaget varit riktat mot de stora kinesiska kedjorna Shein och Temu. Detta har gjort att handeln med små paket exploderat i storlek de senaste åren.
Det nya beslutet har fått Temu att avsluta direkta leveranser från Kina till USA, skriver BBC. Troligtvis kommer de nya reglerna också att minska importen från Kina och Hong Kong.
Flera länder har också beslutat om tillfälliga stop av leveranser till USA i övergången från tullfritt till avgifter, skriver The Guardian.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
