Realtid
Realtid.se
Marknader

Brist på läkemedel kan fördröja cancerbehandling

Läkemedel
Omkring två tredjedelar av alla aktiva läkemedelssubstanser produceras i Indien eller Kina. Ett haveri i en fabrik där kan leda till global brist på läkemedel. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
TT
TT
Uppdaterad: 13 aug. 2025Publicerad: 13 aug. 2025

Bristen på läkemedel har vuxit i Sverige det senaste decenniet. ”Just nu råder brist på ett cellgift som används för att behandla olika typer av cancer”, berättar Eva Pettersson, Läkemedelsverket, för TT.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Samtidigt som efterfrågan på läkemedel växer globalt har tillgången svårt att hänga med. Antalet restnoterade läkemedel var under fjolåret 2 808, medan motsvarande antal 2022 låg på 1 615, enligt Läkemedelsverket.

Särskild brist råder på vissa generiska läkemedel, det vill säga sådana som är medicinskt likvärdiga originalet och innehåller samma aktiva substans men säljs under annat namn när patentet på originalet löpt ut.

”Just nu råder brist på cytostatika som Fluorouracil, ett cellgift som används för att behandla olika typer av cancer, framför allt i mag- och tarmkanalen”, berättar Eva Pettersson, gruppchef för läkemedelstillgänglighet vid Läkemedelsverket, för TT.

Efterfrågan styr inte alltid

Skälen till restnoteringarna har till största del med tillverkningen att göra (56,1 procent) till exempel att produktionen har flyttats. Därefter följer marknadsrelaterade orsaker (32,9 procent) och där är det inte alltid efterfrågan som styr. Även om hög efterfrågan finns på ett visst läkemedel väljer producenterna ibland att satsa på nyare behandlingar eller också lämna marknaden helt, enligt Eva Pettersson.

”Vården måste då välja ett alternativ som inte nödvändigtvis är bättre, men ofta dyrare”, säger hon.

Ett byte av läkemedel kan också dra ut på tiden och leda till att patientens behandling fördröjs.

”Det kan väcka oro hos patienten och kräva en stor arbetsinsats från vården”, säger Eva Pettersson.

ANNONS

Tullar ett hot

De höga läkemedelstullar som USA nu hotar med befaras förvärra läkemedelsbristen i Sverige, med ökade kostnader för produktion och störningar i produktionskedjor.

Regeringen tillsatte i slutet av juni i år en utredning som ska se över vilka insatser som behövs för att skapa en säkrare tillgång till läkemedel, både i vardagen och vid höjd beredskap. Utredningen ska lämna sitt betänkande den 30 november 2026.

Ebba Blume/TT

Fakta: Skyldighet att anmäla brist

Läkemedelsföretag som inte anmäler restsituationer i tid kan enligt en lag som infördes 2023 få böta mellan 25 000 och 100 miljoner kronor till Läkemedelsverket.

I juni 2023 ökade antalet restnoteringar kraftigt, vilket sammanföll med den nya lagen. Vissa av dessa restnoteringar upphörde snabbt, vilket tyder på att en del anmälningar gjordes i förebyggande syfte. Under helåret 2023 var antalet restanmälda förpackningar 3 260. (TT)

Källa: Läkemedelsverket.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS