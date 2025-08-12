Bonusarna ryker i den brittiska finansbranschen

Storbritannien har länge fruktat att arbetsmarknaden ska försämras.

Nu syns tydliga tecken på avmattning.

Företag skär ner på bonusar och håller tillbaka nyanställningar – och arbetslösheten är uppe på sin högsta nivå på fyra år, skriver The Guardian.

Bonusar har rykt

Löneökningstakten, inklusive bonusar, sjönk från 5,0 till 4,6 procent. Utan bonusar låg löneökningarna kvar på 5,0 procent, vilket tyder på att arbetsgivare främst sparar in på engångsutbetalningar.

Antalet lediga tjänster minskade också för 37:e gången i rad. Med totalt 718 000 lediga jobb är nivån nu klart lägre än före pandemin.

Premiärminister Keir Starmer hoppas att landet ska undvika en alltför tuff arbetsmarknad. (Foto: AP/TT).

Landets statistikmyndighet konstaterar att vissa företag undviker att ersätta personal som slutar.

Finans- och företagstjänstesektorn, som är särskilt bonusdriven, noterade den svagaste årliga löneökningstakten bland alla branscher, med 3,1 procent.

