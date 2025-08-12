Realtid
Marknader

Bonusarna ryker i den brittiska finansbranschen

bonusar
Det har blivit dystrare miner i Londons finanskvarter under den senaste tiden. (Foto: Kin Cheung/AP/TT).
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 12 aug. 2025Publicerad: 12 aug. 2025

Det ser ut att bli en tuff arbetsmarknad i Storbritannien. I finanskvarteren har många gått utan bonus – och färre chefer har planer på att nyanställa.

Storbritannien har länge fruktat att arbetsmarknaden ska försämras.

Nu syns tydliga tecken på avmattning.

Företag skär ner på bonusar och håller tillbaka nyanställningar – och arbetslösheten är uppe på sin högsta nivå på fyra år, skriver The Guardian.

Bonusar har rykt

Löneökningstakten, inklusive bonusar, sjönk från 5,0 till 4,6 procent. Utan bonusar låg löneökningarna kvar på 5,0 procent, vilket tyder på att arbetsgivare främst sparar in på engångsutbetalningar.

Antalet lediga tjänster minskade också för 37:e gången i rad. Med totalt 718 000 lediga jobb är nivån nu klart lägre än före pandemin.

Premiärminister Keir Starmer hoppas att landet ska undvika en alltför tuff arbetsmarknad. (Foto: AP/TT).
Landets statistikmyndighet konstaterar att vissa företag undviker att ersätta personal som slutar.

Finans- och företagstjänstesektorn, som är särskilt bonusdriven, noterade den svagaste årliga löneökningstakten bland alla branscher, med 3,1 procent.

Färre planerar att nyanställa

Arbetslösheten ligger på 4,7 procent, en oförändrad siffra som dock är den högsta sedan 2021. Dessutom ser det mörkt ut framöver.

Enligt en undersökning från Chartered Institute of Personnel and Development planerar 57 procent av privata arbetsgivare att nyanställa inom tre månader, ned från 65 procent hösten 2024, skriver The Business Times.

Långsiktigt är arbetslösheten fortfarande högre än före pandemin. För ett år sedan låg den på 4,2 procent, och innan pandemin på 3,9 procent.

Försvunnit många jobb

Under de senaste åtta månaderna har 165 000 jobb försvunnit, särskilt inom detaljhandel och hotell- och restaurangbranschen. Det kan minska chanserna för en kraftig höjning av minimilönen nästa år.

Bank of England bedömer att löne- och arbetsmarknadstrycket är på väg att avta, vilket kan leda till räntesänkningar. Just nu ligger styrräntan på fyra procent.

Inflationsjusterat ökade lönerna i privat sektor med 0,7 procent, medan offentlig sektor noterade en löneökning på 5,7 procent under året till juni.

