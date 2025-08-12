Efter den senaste tidens uppgång är kronan nu klart övervärderad gentemot dollarn. Åtminstone om man ska tro det så kallade Big Mac-indexet.
Big Mac-index: Svenska kronan är övervärderad
Hamburgaren Big Mac kostar i Sverige 71 kronor, i USA 6 dollar. Det skulle ge en dollarkurs på 11,80 kronor, enligt tidningen Economists mångåriga så kallade Big Mac-index som bygger på att kostnaden för samma burgare i olika länder skulle avspegla en växelkurs.
Men den aktuella växelkursen låg i juli, när tidningen senast uppdaterade indexet, på 9,70 kronor för en dollar. Därmed är kronan övervärderad, med hela 22 procent, enligt den förenklade metoden att räkna.
Detsamma gäller mot euron. Då är kronan närmare 6 procent övervärderad.
Dollarns försvagning det senaste halvåret har gjort att den amerikanska valutan är undervärderad mot flertalet västvalutor, enligt burgarindex. Mest övervärderad är den schweiziska francen. Där är hamburgaren klart dyrast i förhållande till den verkliga växlingskursen.