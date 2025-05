"Behöver 100 dagar till" – Goldman Sachs vd om tullkaoset

Den ekonomiska osäkerheten har redan tvingat Goldman Sachs att revidera sina prognoser. Investmentbanken har drastiskt sänkt USA:s tillväxtprognos från 2 procent till endast 0,5 procent.

Solomon förutspår också en markant förändring i amerikanska företagsledares prioriteringar under året.

”Utgiftshantering, snarare än kapital­investeringar, kommer att få större fokus bland vd:ar som driver stora företag”, säger han och fortsätter:

”Om vi får mer klarhet när företagen går in i sina planeringsprocesser under sommaren kan detta förändras. Men om osäkerheten kvarstår kommer detta sannolikt inte att förändras under 2025.”

ANNONS

Samtidigt antyder Solomon att Federal Reserve kommer att tvingas agera om ekonomin fortsätter att avmattas – och USA rent av går in i en recession.

Läs även: Kina stoppar export av grafit – hot mot svensk industri. News55

Europa redo att kapitalisera

Medan USA brottas med handelspolitikens konsekvenser, kan Europa komma att gynnas av situationen. Solomon ser potential för europeiska marknader att attrahera investeringar om regionen kan genomföra nödvändiga reformer.

”Det pågår mer teknologisk innovation här. Det går inte riktigt att jämföra med vad som pågår i USA, men det finns större möjligheter här”, säger han.

För amerikanska konsumenter och investerare återstår att se om Trumps ”långsiktiga vision” om stärkt amerikansk tillverkning kommer att kunna väga upp den kortsiktiga ekonomiska smällen.

Enligt Solomon är vägen framåt fortfarande höljd i dunkel: ”Vi behöver ytterligare 100 dagar för att se vart politiken är på väg.”

ANNONS

Missa inte: Gigantisk bonus för bank-vd trots kritik. Dagens PS