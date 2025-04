Är Indien en fristad under tullkriget?

Marknader

Småföretagen spretar – konsulter i topp, handeln i kris

Småföretagen lyckades öka sin lönsamhet under 2024 – men bakom siffrorna döljer sig en kraftig klyfta mellan vinnare och förlorare. Trots ett utmanande ekonomiskt år lyckades svenska småföretag öka sin lönsamhet med i snitt 3,5 procent under 2024. Det visar en ny rapport från Ludvig & Co, som baseras på löpande bokföringsdata från tusentals företag …