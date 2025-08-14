Över en natt bestämde sig Kanada för att sluta dricka amerikanskt vin. Det märks nu tydligt hos många vingårdar i USA som försöker få ekonomin att gå ihop.
Amerikanska vingårdar straffas hårt av Kanada
När handelskonflikten tog fart under Donald Trumps första veckor i Vita huset var Kanada den stora antagonisten.
Som svar på Trumps tullar valde flera provinser i landet att helt sluta sälja alkohol producerad i grannlandet.
Det har nu lett till kännbara konsekvenser för vin- och sprittillverkare i USA, skriver Wall Street Journal.
En relation som kollapsar
I praktiken har amerikanska varumärken försvunnit från hyllorna i många kanadensiska butiker, och befintliga leveranser står nu i lager utan att säljas.
Störst effekt syns i Ontario, landets folkrikaste provins, där den provinsägda alkoholdistributören tidigare sålde amerikanska produkter för motsvarande över 700 miljoner kronor per år. Den försäljningen är nu helt borta.
”Frånvaron av amerikanskt vin i kanadensiska butiker är inte bara en störning på marknaden, det är en kollaps av en förtroendefull relation som byggts upp under årtionden”, säger Robert Koch på Wine Institute, som representerar kaliforniska vinproducenter.
Minskat kraftigt
Enligt branschorganisationen Distilled Spirits Council har exporten av amerikansk sprit till Kanada minskat med drygt 60 procent under årets första halvår jämfört med samma period 2024.
För vinexporten är tappet ännu större, omkring två tredjedelar. Wine Institute uppskattar att exportvärden på över 170 miljoner dollar gått förlorade på sex månader.
För vissa företag handlar det om betydande intäktsbortfall. Mindre destillerier som Sagamore Spirit i Baltimore har tidigare haft Kanada som en viktig exportmarknad, men har nu tappat all försäljning dit.
Återinfördes i Alberta
För bolaget motsvarar det förlorade intäkter på omkring två miljoner dollar, vilket utgör en märkbar del av omsättningen.
Samtidigt har försäljningen av kanadensiskt producerade drycker ökat kraftigt på hemmaplan. I Ontario rapporteras en 14-procentig försäljningsökning av inhemska varumärken sedan bojkotten infördes.
Alla provinser har dock inte hållit fast vid stoppet. Alberta återupptog inköp av amerikansk alkohol i juni som ett försök att förbättra tonläget i handelsförhandlingarna, även om varorna nu har en importtull på 25 procent, skriver CBC.
