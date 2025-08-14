Realtid
Realtid.se
Marknader

Amerikanska vingårdar straffas hårt av Kanada

kanada
För mindre företag och vingårdar i USA kan Kanadas importstopp vara ett stort problem. (Foto: Haven Daley/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 14 aug. 2025Publicerad: 14 aug. 2025

Över en natt bestämde sig Kanada för att sluta dricka amerikanskt vin. Det märks nu tydligt hos många vingårdar i USA som försöker få ekonomin att gå ihop.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

När handelskonflikten tog fart under Donald Trumps första veckor i Vita huset var Kanada den stora antagonisten.

Som svar på Trumps tullar valde flera provinser i landet att helt sluta sälja alkohol producerad i grannlandet.

Det har nu lett till kännbara konsekvenser för vin- och sprittillverkare i USA, skriver Wall Street Journal.

Missa inte: ”Nationens intresse” – Kanada vill bli energi-supermakt. Realtid

En relation som kollapsar

I praktiken har amerikanska varumärken försvunnit från hyllorna i många kanadensiska butiker, och befintliga leveranser står nu i lager utan att säljas.

Störst effekt syns i Ontario, landets folkrikaste provins, där den provinsägda alkoholdistributören tidigare sålde amerikanska produkter för motsvarande över 700 miljoner kronor per år. Den försäljningen är nu helt borta.

Kalifornien är särskilt känt för sina viner, något som många kanadensare nu väljer bort. (Foto: Noah Berger/AP/TT).
ANNONS

”Frånvaron av amerikanskt vin i kanadensiska butiker är inte bara en störning på marknaden, det är en kollaps av en förtroendefull relation som byggts upp under årtionden”, säger Robert Koch på Wine Institute, som representerar kaliforniska vinproducenter.

Missa inte: Slutskålat – tullarna leder till dyrare krogbesök. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Fredrik Lundberg
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance fortsätter att växa: "Börjar få fäste"

14 aug. 2025
magisk
Spela klippet
Realtid Partner

Magisk sommarkväll med Jöback – nu hemma i din soffa

14 juli 2025
relevance
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance spränger tillväxtmålen – trots tuff mediemarknad

30 maj 2025

Minskat kraftigt

Enligt branschorganisationen Distilled Spirits Council har exporten av amerikansk sprit till Kanada minskat med drygt 60 procent under årets första halvår jämfört med samma period 2024.

För vinexporten är tappet ännu större, omkring två tredjedelar. Wine Institute uppskattar att exportvärden på över 170 miljoner dollar gått förlorade på sex månader.

För vissa företag handlar det om betydande intäktsbortfall. Mindre destillerier som Sagamore Spirit i Baltimore har tidigare haft Kanada som en viktig exportmarknad, men har nu tappat all försäljning dit.

Missa inte: Varning bakom den mest blankade aktien i Europa. Dagens PS

Återinfördes i Alberta

ANNONS

För bolaget motsvarar det förlorade intäkter på omkring två miljoner dollar, vilket utgör en märkbar del av omsättningen.

Samtidigt har försäljningen av kanadensiskt producerade drycker ökat kraftigt på hemmaplan. I Ontario rapporteras en 14-procentig försäljningsökning av inhemska varumärken sedan bojkotten infördes.

Alla provinser har dock inte hållit fast vid stoppet. Alberta återupptog inköp av amerikansk alkohol i juni som ett försök att förbättra tonläget i handelsförhandlingarna, även om varorna nu har en importtull på 25 procent, skriver CBC.

Missa inte: Kanada vänder USA ryggen – Gripen kan byggas i Nordamerika. Realtid

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS