Amerikanska vingårdar straffas hårt av Kanada

När handelskonflikten tog fart under Donald Trumps första veckor i Vita huset var Kanada den stora antagonisten.

Som svar på Trumps tullar valde flera provinser i landet att helt sluta sälja alkohol producerad i grannlandet.

Det har nu lett till kännbara konsekvenser för vin- och sprittillverkare i USA, skriver Wall Street Journal.

En relation som kollapsar

I praktiken har amerikanska varumärken försvunnit från hyllorna i många kanadensiska butiker, och befintliga leveranser står nu i lager utan att säljas.

Störst effekt syns i Ontario, landets folkrikaste provins, där den provinsägda alkoholdistributören tidigare sålde amerikanska produkter för motsvarande över 700 miljoner kronor per år. Den försäljningen är nu helt borta.

Kalifornien är särskilt känt för sina viner, något som många kanadensare nu väljer bort. (Foto: Noah Berger/AP/TT).

”Frånvaron av amerikanskt vin i kanadensiska butiker är inte bara en störning på marknaden, det är en kollaps av en förtroendefull relation som byggts upp under årtionden”, säger Robert Koch på Wine Institute, som representerar kaliforniska vinproducenter.

