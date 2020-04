"Marknadens svar på överproduktionen"

För första gången någonsin handlades terminerna för den amerikanska WTI-oljan till negativa priser under måndagen, vilket också var sista handelsdagen för WTI-terminerna som levereras i maj.



– Den amerikanska lagerkapaciteten har nått sin gräns. Det vi ser är marknadens svar på den otroliga överproduktion som skett den senaste tiden och de aktörer som nu köper oljan behöver betala dyra priser för att lagra den. Det handlar om att charta oljefartyg och hitta nya lagerlokaler, säger Samuel Ciszuk, råvaruanalytiker ELS Analysis.



WTI-oljan, eller West Texas Intermediate, står enligt Samuel Ciszuk för helt andra utmaningar än Brentoljan. Infrastrukturen kring transporterna av Brentoljan är större än för själva WTI-oljan, som prissätts för leverans vid en specifik terminal i Oklahoma, USA.



Under tisdagen övergick terminshandeln för WTI-oljan till att gälla för leveranser i juni. Spotpriset på Brentolja backar under tisdagen med 20 procent och handlas under förmiddagen under 20 dollar per fat. Terminerna för WTI-oljan handlas nu för 19,4 dollar per fat, i jämförelse med som lägst minus 37 dollar per fat vid stängningen i New York under måndagskvällen.



– Situationen vi ser nu är helt ny för hela marknaden och vi kommer troligen se flera nedstängningar av producenter och bolag inom oljeindustrin. På lång sikt kan de aktörer som fick betalt för att ta över gårdagens oljeterminer för WTI-oljan bli vinnare, säger Samuel Ciszuk.



Samuel Ciszuk påpekar att svängningarna i priset inte är handlar om råvarans volatilitet utan snarare pekar på de ökade kostnaderna köpare står inför.



– Det är viktigt att förstå att gårdagens unika situationen var en följd av det efterfrågetapp som skett i spåren av coronapandemin, vilket gör att det finns alldeles för mycket olja på marknaden. Efterfrågan av olja har i det närmaste kollapsat under krisen då transport- och reseindustrin saktat in.



– Raffinörer tampas just nu med negativa raffineringsmarginaler för både bensin och jetbränsle i stora delar av världen, eftersom botten har gått ur efterfrågan på dessa bränslen givet karantän och nedstängningar i många länder.



Han pekar på att Opec+-länderna och Ryssland nått en överenskommelse om att minska oljeproduktionen, som börjar gälla för produktionen i maj och juni, men för USA:s oljeproduktion finns inga planer på neddragning eftersom den marknaden är oreglerad. Därför kom denna starka marknadssignal om att det finns för mycket olja på marknaden att synas i just det amerikanska referenspriset.



– Man ska inte stirra sig blind på WTI-kontrakten under gårdagen. Brentoljan handlas fortfarande för omkring 20 dollar. Däremot förväntar sig de flesta experter en otrolig svag marknad för oljan under både maj och juni.