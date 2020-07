Lundin Energy ökar vinsten

Motsvarande period 2019 redovisade bolaget en vinst på 96,2 miljoner dollar

Omsättningen uppgick till 402,5 miljoner dollar, jämfört med 499,9 miljoner dollar ett år tidigare.

Produktionen nådde under andra kvartalet 162,9 tusen fat oljeekvivalenter per dag, det är mer än en dubblering jämfört med andra kvartalet förra året då produktionen kom upp till 76,1 tusen fat per dag.

Målet för helåret är en produktion om 157 tusen fat oljeekvivalenter per dag.