Lundin Energy höjer utdelning med 80 procent

Det motsvarar en ökning om 80 procent mot utdelningen föregående år. Det framgår av ett pressmeddelande.



Enligt Factset sammanställning låg konsensus på 1,11 dollar per aktie.



Utdelningen för 2019 var ursprungligen på 1,80 dollar för att senare revideras ned till 1,00 dollar i coronapandemin. Det framgår av ett pressmeddelande.



Den föreslagna utdelningen för 2020 kommer att utbetalas i kvartalsvisa delbetalningar om 0,45 dollar per aktie. Beloppet i kronor per aktie kommer att meddelas fyra arbetsdagar innan respektive avstämningsdag.