Loomis lanserar betaltjänst

Loomis Pay är en komplett betalningsplattform för detaljhandlare och hanterar samtliga former av betalningar oavsett om det gäller kontanter, kort eller andra digitala alternativ och oavsett om de sker i fysisk butik eller via e-handel. Stommen i Loomis nuvarande verksamhet, värdetransporter (CIT) och kontanthantering (CMS), kommer fortsätta att vara Loomis kärnverksamhet och Loomis Pay kommer att komplettera den befintliga verksamheten och öka Loomis marknadspotential. Det framgår av ett pressmeddelande.



Initialt kommer Loomis Pay att rikta sig till mindre och medelstora handlare, där Loomis redan idag har en ledande marknadsställning. Loomis har för närvarande CIT- och CMS-avtal med cirka 85 000 handelskunder enbart på de nordiska marknaderna. Ambitionsnivån, i ett första steg, är att inom fem år nå en omsättning för tjänsten överstigande 3 miljarder kronor med en god rörelsemarginal. Loomis Pay beräknas generera positivt rörelseresultat (EBITA1)) 2023.

Under åren 2020-2022 kommer ytterligare investeringar att genomföras i produktutveckling och andra aktiviteter för Loomis Pay. Loomis bedömer att cirka 100 miljoner kronor per år kommer att netto kostnadsföras i resultaträkningen. Loomis Pay rapporteras för närvarande som en del av segment ”other”.

Loomis planerar att lansera Loomis Pay till handelskunder i Danmark under hösten i år. Tjänsten kommer i början av 2021 att kunna erbjudas på den svenska marknaden och därefter kommer fler och fler marknader succesivt att kunna ta del av Loomis Pay. Inräknat samtliga kostnader som handlarna idag betalar för digitala betalningslösningar, kassasystem, CIT och CMS, kommer Loomis Pay att vara ett kostnadseffektivt alternativ.

Loomis har utvärderat de bästa tekniska lösningarna för Loomis Pay och som komplement till egen utveckling förvärvat det danska teknikbolaget Go Appified. Go Appified tillhandahåller komplett mjuk- och hårdvara för handlarens kassamiljö. Köpeskillingen för Go Appified uppgick till cirka 60 miljoner kronor.