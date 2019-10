Londonbörsens ägare vill ha ett högre bud

Financial Times har rapporterat att Hongkongbörsens ägare HKEX har arbetat hårt för att förmå Londonbörsens ägare att anta budet på motsvarande 388 miljarder kronor. Budet per aktie motsvarar 83,61 pund per aktie.

Enligt Financial Times Londonbörsen vill ägarna dock helst ha ett bud på 90 pund per aktie, med en större andel kontanter.

