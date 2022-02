Lindahls framgångsrecept – "Vi överarbetar inte juridiken"

Kan du säga något om resultatet? Jämfört med föregående år?

–Vi kommenterar inte resultat, men kan konstatera att viktiga nyckeltal som omsättning per medarbetare, per jurist och per delägare, alla utvecklas positivt, vilket indikerar en ökad lönsamhet på alla våra kontor, säger säger Tobias Wåhlén, vd för Lindahl till Realtid.

På två år har byrån vuxit med drygt 37 procent. Efter två års verksamhet på det nya kontoret i Stockholm arbetar omkring 45 medarbetare där, och tillväxten förväntas vara fortsatt hög på kontoret.

Vad beror omsättningstillväxten på? Fler uppdrag?

– Ja, framförallt är det fler och större uppdrag som utförs av en växande skara duktiga medarbetare som driver vår tillväxt. Jag upplever att en stark anledning till att vi växer så mycket snabbare än branschkollegorna är att våra klienter verkligen uppskattar det fokus som vi har på att göra deras affärer lyckade. Vi har effektiva team, tydliga leveranser och överarbetar inte juridiken. Sedan vi öppnade vårt nya kontor i Stockholm för ett par år sedan har omsättningsökningen varit jämnt fördelad mellan snabb tillväxt på det kontoret och en stabil tillväxt på våra fem övriga kontor.

Vilka var era största uppdrag 2021?

– Det finns så många större uppdrag som utförts runt om inom hela Lindahl och på så sätt bidragit till vår gemensamt starka utveckling. Ett uppdrag som illustrerar hur Lindahls verksamhet och kapacitet utvecklats under de senaste åren är noteringen av KlaraBo på Main Market Nasdaq Stockholm.

Många nya anställda måste ju också driva kostnader. Hur mycket?

– Vi har väldigt duktiga medarbetare och vi är måna om att ta väl hand om dem. Det är viktigt för oss att ge bra förutsättningar och skapa drivkrafter för våra medarbetare samtidigt som vi utvecklar verksamheten mot en god lönsamhet som skapar resurser för satsningar på vår fortsatta utveckling och ständiga förbättring. Utan att gå in på belopp kan vi konstatera att vi har en bra balans i vår tillväxt och fortsättningen ser mycket positiv ut.

Hur ser prognosen ut för 2022?

– Vi har så klart tydliga mål internt, men utan att gå in på exakta siffror så kan jag säga att vi förväntar oss en fortsatt stark tillväxt som bygger vidare på den omsättningsökning om 37 procent (dvs 165 miljoner kronor) som vi åstadkommit över de senaste två åren. Det innebär förstås att vi behöver växa med många fler duktiga kollegor, vilket är väldigt roligt, säger Tobias Wåhlén.