Raka vägen mot ny subprime-kris

Claes Folkmar Realtids reporter och krönikör Claes Folkmar är journalist med mångårig erfarenhet som expert inom skatte-, fond- och bolagsbevakningsfrågor. Mejla gärna dina synpunkter på hans krönika till claes.folkmar@realtidmedia.se.

Den genomsnittlige amerikanen blir allt mer skuldsatt; det finns tecken på en ny annalkande "subprime” kris i USA. Framför allt oroar utvecklingen för bilkrediter.

Mr & Mrs Jones har dragit på sig allt mer krediter för att försvara sin livsstil. Det syns i utvecklingen för billån i USA som är på rekordnivåer på drygt 1,3 biljoner dollar, en fördubbling under 10-talet.

Konsumenten, bilförsäljaren och långivarna beter sig slående likt hur det såg ut när bostadskrisen i USA byggdes upp i mitten av 00-talet. Andelen amerikaner som har ett negativt eget kapital (billånen är större än värdet på bilen) i samband med att de byter ut sin bil till en nyare är extremt högt vid en historisk jämförelse.

Annons

Annons

För drygt tio år sedan var andelen 16-17 procent, idag handlar det om 35 procent. För att “lösa” situationen att många amerikaner får allt svårare att klara en ny bilinvestering utvecklas nya finansieringslösningar från “smarta” långivare.

En variant som blivit betydligt vanligare i framför allt “subprimesegmentet”, precis som i början och i mitten av 00-talet men då kopplat till bostäder är det ett slags manipulation av normala villkor, är att billånet förlängs med betydligt fler år för att hålla nere månadskostnaden.

Det betyder att skulden kopplat till bilen aldrig amorteras fullt ut utan rullas in i en ny och växande skuld vid nästa bilbyte, vilket kan lösas med ytterligare förlängd kredittid. En dryg tredjedel av samtliga bilkrediter under första halvåret 2019 för att finansiera köp av nytillverkade bilar var på sju år eller längre. På andrahandsmarknaden finns exempel på ännu längre kredittider.

Ett annat tecken som visar att det finns djupa problem i denna kreditmarknad är att andelen bilkrediter som inte betalas i tid växer Under andra halvåret av 2019 har andelen av kreditstocken som inte betalas inom 90 dagar vuxit till knappt 6 procent. Det är samma nivå som under finanskrisens härjningar. I bostadssegmentet är samma siffra 1 procent, att jämföra med runt 8 procent under finanskrisen. Viktigt att komma ihåg är att amerikanerna har en extremt stark koppling till bilen och avbetalningen på familjens bil brukar vara en huvudprioritering i slutet av månaden enligt det amerikanska talesättet “you can always sleep in your car but you can't drive your house”.

Krediter kopplade till bilar har varit det det snabbast växande kreditsegmentet under 10-talet tillsammans med studentlån, och står för en allt större del av kreditmarknaden för privatpersoner. Bostadsrelaterade krediter är av lätt förklarliga skäl överlägset störst, och är omkring åtta gånger så stor som bilkreditmarknaden.

Den fordonsrelaterade kredittillväxten paketeras i obligationer, precis som med bostadskrediter, till obligationer som hamnar i ränteportföljer hos förvaltare runt om i världen. Det sker genom att blanda lån med hög kreditvärdighet med subprimekrediter. Det var denna kreditblandning som skapade en giftig cocktail under under finanskrisen. Denna nya typ av kreditmix är mycket populär när det globala förvaltarkolletivet jagar avkastning i nollräntemiljön.

Hur allvarligt är utvecklingen på bilkreditmarknaden? Det är naturligtvis inte bra för den amerikanska konsumenten, men i nuläget utgör den ingen direkt risk för den finansiella stabiliteten. Däremot tyder det på att den nedre halvan i den amerikanska inkomstpyramiden har växande problem. Om konjunkturutvecklingen viker nedåt och den rekordlåga arbetslösheten börjar stiga riskerar bilrelaterade obligationer bli lika giftiga som bostadsobligationerna för tio-elva år sedan. Storleken på marknaden är betydande, även om kreditvolymerna som är kopplade till bostäder är betydligt större.