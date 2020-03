Nu måste alla ta en kula för laget

Johan Såthe chefredaktör, ansvarig utgivare

Att bevaka vad som händer på de finansiella marknaderna är otroligt roligt, intressant och utmanande. Vill man begripa sin omvärld och samhället i stort måste man förstå hur både företag och offentlig verksamhet får ihop sin ekonomi. Det är så vår civilisation är uppbyggd. Pengar styr allt, like it or not.

Att de finansiella marknaderna är en värld där precis allt som händer kan ge oväntade effekter har visat sig tydligt den senaste tiden.Nu har ett virus som vi inte visste särskilt mycket om för en månad sedan fått världens alla börser på fall. Viruset har gett flera följdeffekter på saker och beteenden som vi inte anade för någon veckan sedan. Tyvärr tyder mycket på att det också kan bli avsevärt värre innan det vänder.

Med den hysteri som varit kring börsen fram till alldeles nyligen är jag inte förvånad över att något till slut skulle sticka hål på bubblan.

Hade det inte varit corona-viruset hade det troligen varit något annat.

Om framtiden för finansmarknaderna är svåra att förutse i vanliga fall är läget extremt svårt just nu. Vi har ett rätt farligt virus, utan botemedel, som härjar rätt fritt i Europa. Asien ser väl ut att vara på väg åt rätt håll. Det stora orosmolnet är vad som kommer att hända med USA.

President Donald Trump har valt att mäta sin framgång i stigande börskurser. Att i det här läget försöka ”rädda börsen” för att kunna bli återvald skulle kunna leda till beslut som inte gynnar hanteringen av covid-19:s spridning i USA.

Många gör sig lustiga över att Donald Trump inte verkar ha kontroll över den situation som har uppstått. Det förefaller som det tyvärr finns fog för oron hur USA kommer att klara att ta sig an hotet från coronaviruset. USA gör i nuläget väldigt få tester för covid-19 jämfört med andra länder och systemet med privat sjukvård gör det oklart vem som ska betala för testerna.

Å andra sidan har USA många gånger genom historien tagit sig igenom svåra situationer. Världen och USA kommer att klara detta – men det kommer inte att bli smärtfritt.

I Sverige verkar det nu – till slut – finnas en stor förståelse för allvaret i situationen. Vi måste alla hjälpas åt att se till smittspridningen sker så långsamt som möjligt. På så sätt ger vi flest människor chansen att inte bli allvarligt sjuka eller i värsta fall avlida. Att visa solidaritet med riskgrupperna är det bästa vi kan göra nu. Tänk på att smittan kan spridas även när du själv inte känner dig sjuk.

Realtids redaktion arbetar tills vidare hemifrån för undvika risk för onödig smittspridning. Tack vare digitala hjälpmedel bedömer jag att vi kommer kunna klara arbetet lika bra som tidigare.

Realtids krönikör Per Lindvall har rätt i virus inte tar hänsyn till rättvisa.

Den amerikanska podden Macro Voices har haft extremt bra koll på vilka effekter spridningen av coronaviruset har gett. I det senaste avsnittet målas det upp en rätt dyster bild av vad vi kan förvänta oss av de kommande veckorna och månaderna. Tråkigt nog har Erik Townsend fått rätt i sina tidigare prognoser. Du hittar podden här>>https://www.macrovoices.com/

New York Times podd The Daily har nyligen haft två väldigt bra avsnitt om spridningen av corona-viruset och de olika sätten att förhindra spridning. Lyssna här>> https://poddtoppen.se/podcast/1200361736/the-daily

Jag hör fler debattera om diktaturer eller demokratier är bäst på att bekämpa coronaviruset. P1:s program Konflikt reder ut just den frågan här>> https://sverigesradio.se/avsnitt/1456298

En sidoeffekt av den oroliga börsen är att planerade börsnoteringar skjuts på framtiden.

Jag gjorde i början av veckan en artikel med experter i finansbranschen som talade om effekterna på den volatila marknaden. Flera talade om de potentiellt negativa effekterna på marknaden för börsnoteringar. Läs mer här>> https://www.realtid.se/det-ar-alltid-som-morkast-innan-det-vander

Här är krönikör Claes Folkmars tankar om utvecklingen på börsen efter den kraftiga reaktionen i början av veckan>> https://www.realtid.se/kronika/en-undergangsstamning-som-skrammer

Realtids krönikör Per Lindvall tycker att Europeiska centralbanken har gjort vad man kan begära under det uppkomna läget. Men nu krävs att politikerna också tar sitt ansvar. Läs mer här>> https://www.realtid.se/kronika/darfor-tar-ecb-fram-likviditetspumpen

Advokatbyrån Lindahl har gjort en ambitiös nystart. Läs ett intressant reportage av Realtids Torbjörn Isacson>> https://www.realtid.se/lindahlandan-ska-ta-anrik-byra-till-toppen-igen

Torbjörn Isacson har även granskat riskkapitalbolagens satsningar på resebranschen.

Läs mer här>>https://www.realtid.se/kronika/infrastruktur-lockar-i-krisdrabbad-resebransch

Torbjörn Isacson skriver även klokt om hur den kraftiga negativa reaktionen på coronaviruset på börsen egentligen handlar om att risk har prissatts felaktigt. Det har han helt rätt i. >>https://www.realtid.se/kronika/borskraschen-visar-hur-finansbranschen-blundar-risk

I helgen ska jag inte gå Göta Lejon och se Lloyd Cole spela. Jag ska heller inte ta mina döttrar till badhuset. Och jag ska troligen inte träffa mina kompisar för att se Malmö FF spela mot AIK. Livet var roligare utan coronavirus – men nu får vi alla ta kula för laget för att bli av med det här eländet.

I söndagens karriärintervju har reporter Olof Ehrs träffat Stefan Ericson, med titeln ”head of fixed income" på Pareto. En man som uppenbarligen jobbat hårt för att ta sig till toppen. Du hittar den som vanligt här på sajten på söndag från klockan 08.00.

