Kan en ny väg till Bromma lyfta Sverige?

Johan Såthe chefredaktör, ansvarig utgivare

Veckans stora samtalsämne var givetvis – igen – covid-19, det vill säga corona-virusets utbredning över världen. För oss som rapporterar om vad som händer i finansvärlden har det inte saknats saker att skriva om. Det finns en stor osäkerhet i ekonomin just nu, det är väldigt svårt att uppskatta hur allvarliga stoppen i de globala produktions- och leveranskedjorna blir. Jag utelämnar just här de stora mänskliga lidanden som covid-19 har inneburit, men det är självklart det mest allvarliga med virussmittan.

När amerikanska centralbanken Fed i tisdags sänkte räntan med 0,5 procent fick det kraftig påverkan på marknaderna. Dock kanske inte den enormt positiva inverkan som många verkar ha trott på, Dow Jones-index sjönk med 2,94 procent.

Elefanten i rummet är väl om det verkligen är rätt medicin med sänkta räntor när problemet är en ny virussjukdom.

Det är lite som en doktor som vill alltid vill operera, oavsett vad patienten har för problem. Fram med kniven, i alla lägen.

Realtids krönikör Per Lindvall skriver intressant om just detta, frågan är om det alltid går att lösa kriserna genom att hälla pengar på problemet. Per Lindvall befarar att ”de finansiella rören kan klogga igen med corona-virus.”

Per Lindvall har också skrivit om hur fel det kan bli när onoterade bolag ska värderas. Läs mer nedan:

Realtids Claes Folkmar har mycket bra koll på börsen och dess inneboende logik. Här är ett par kloka krönikor om hur börsen har reagerat på den senaste tidens nyheter:

Legendariske investeraren Ray Dalio varnar även han för corona-viruset.

***

Det pågår en rätt intensiv debatt i sociala medier om hur farligt corona-viruset egentligen är. Många tycks göra jämförelsen att det inte är farligare än den vanliga influensan. Jag tycker att är sorgligt och potentiellt farligt att Sverige som land inte lyckats bättre med sin informationsgivning om de potentiella farorna med covid-19.

Corona-influensan är klart farligare influensan. Självklart att ska man undvika att skrämma upp folk i onödan. Men det är ju ännu mer korkat att göra tvärtom, att låtsas att något inte är farligt, fast det bevisligen verkligen kan vara det. Det är på riktigt en fråga om liv och död för vissa människor (riskgrupperna). Då är det bra om man tar till sig korrekt information innan man är tvärsäker på att något är ofarligt.

Genom att nå ut till allmänheten om den potentiella faran kan vi tillsammans rädda människors liv med ganska små ansträngningar. Det är rätt väg att gå. Att skriva inlägg på sociala medier där man, visserligen troligen omedvetet, missförstår statistik är fel väg att gå.

***

Råvaran guld har varit hett omdebatterad länge i finanskretsar. I takt med att börsen rasar så stiger guldet, brukar det heta. Men i fredags förra veckan drabbades guldet av en rejäl sättning. Fondförvaltaren Eric Strand gav sin syn på varför guldet föll så dramatiskt.

Läs mer nedan:

***

Dagens Nyheter och reportern Mattias Carlsson har gjort ett mycket starkt arbete om bitcoin-bedrägerierna.

Läs mer här:

Läs Per Agermans kommentar om bedrägerierna:

Det finns annat att tänka på i livet än corona-virusets inverkan på samhället och ekonomin. Till exempel en fastighetsskandal som Per Agerman skriver om. Läs mer nedan:

***

Amerikanska valet är redan en rysare. Att det bästa Demokraterna kan skaka fram för att utmana Donald Trump är två gubbar på 78 respektive 77 år är närmast komiskt. Gillar dock att Bernie Sanders ser ut att komma direkt från en Martin Scorcese-film.

***

Handelsbanken väljer att minska på sin satsning på ekonomijournalistik i kanalen EFN. Jag lider med kollegorna på EFN som blir av med jobbet, men är inte särskilt förvånad. EFN har varit en minst sagt udda satsning för Handelsbanken. Nu ska fokus flyttas från finans till privatekonomi. Jag är tyvärr inte helt säker på att det kommer vara en framgångsrik väg. Men det beror givetvis på vad man vill med sin mediesatsning. Men det finns många medieföretag som är bra på privatekonomi. Det finns många kommersiella aktörer som når framgång med medier som en säljkanal där man också letar leads för affärer. Pensers podd är väl ett relativit färskt exempel på det senare.

Läs mer nedan:

Så här skrev jag om Handelsbankens satsning på EFN för drygt ett år sedan.

Här är en granskning vi gjorde av EFN från förra året:

***

BTW: Före detta Börslunch-profilen Gabriel Mellqvist har verkligen lyft Dagens Industris tv-program/podd Ekonomistudion. Ofta bra med utländska gäster.

***

När Börspoddens två programledare spånade efter vettiga infrastrukturprojekt att satsa på i krisens Sverige kom de på:

• Det behövs en bättre väg mellan Bromma och centrala Stockholm.

• Vägen mellan Bromma och fjällen är inte tillräckligt bra.

Det är väl bara att börja samla in namnunderskrifter i Bromma Blocks under helgen. Det är rätt att ryta till innan den totala systemkollapsen är ett faktum.

***

Helgnöje: Genrepet av Mello tillsammans med döttrarna.

***

I söndagens karriärintervju har Olof Ehrs mött Tina Zetterlund Partner & Head of Tax & Legal på KPMG. Finns som vanligt att läsa på sajten från och med söndag morgon.

***

Trevlig helg!