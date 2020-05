Här är spelet bakom Nordic Capitals köp av Max Matthiessen

Nordic Capital och flera internationella private equity-jättar ingick bland de intresserade spekulanterna när en storpost i Söderberg & Partners var ute till försäljning i början av 2019. Den gången gick KKR vinnande ur striden.

Nu revanscherar sig Nordic Capital genom att förvärva Max Matthiessen-gruppen från Willis Towers Watson. Till skillnad från Söderberg-affären, där man hade blivit en av flera ägare, får Nordic nu en tydlig position som huvudägare.

Nordic Capital visar också tydligt att man är en spelare att ta på allvar i finanssektorn. I portföljen finns sedan tidigare bland annat Nordnet och fondplattformen MFEX, vilket öppnar för flera tänkbara samarbeten med det nya förvärvet.

Max Matthiessen-koncernen omsatte drygt 1,5 miljarder kronor under 2018 med en vinstmarginal före skatt på drygt 20 procent. En värdering i spannet 4-6 miljarder är inte orimlig, men någon prislapp har inte avslöjats hittills. En inte ointressant fråga ur värderingsperspektiv är hur nyckelmedarbetare på Max Matthiessen tas om hand. Willis hade släppt 10 procent av ägandet till medarbetare enligt senast publicerade uppgifter. Det är inte känt om dessa följer med som delägare i den nya strukturen eller om det sker någon form av exit.

Willis Tower Watson gör försäljningen samtidigt som bolaget är under uppköp av branschkollegan AON, en av de största transaktionerna i världen hittills i år. Kanske är det så att Max Matthiessen inte passar in i denna nya konstellation, mindre troligt är att det handlar om en gest mot konkurrensprövande myndigheter.

Försäljningen sker också i en vänskaplig form där Max Matthiessen kommer att ha kvar ett visst samarbete med Willis. Hur långt detta samarbete blir återstår att se. Mer intressant för konkurrenterna, speciellt Söderberg & Partners, är att Max Matthiessen flaggar för att man vill växa inom förmögenhetsförvaltning, ett viktigt ben för Söderberg.

Manegen är alltså krattad för en tuff kamp mellan två aktörer som är fristående från bank- och försäkringssektorn i övrigt. Det borde gynna både kunder och marknadens utveckling under åren som kommer. Nordic Capital och KKR har utan tvivel resurser att satsa i en dans som kommer att handla om organisk tillväxt och intern digital transformering men också om fortsatta förvärv.

Ur en underdog-position i förhållande till de två jättarna kommer också Säkra-koncernen som sedan några månader har Adelis Equity Partners som storägare. Säkra gör just nu en uppköpräd bland mindre lokala rådgivare. I styrelsen sitter Deloitte-veteranen Svante Forsberg som ordförande medan tidigare Swedbank-chefen Michael Wolf agerar i en rådgivande roll till bolaget. Säkra har också plockat in Eva Pantzar Waage som vd, hon har en lång erfarenhet från just Max Matthiessen.

En annan Max Matthiessen-veteran är Christoffer Folkebo som 2018 klev av för att ta över som vd för Altor-ägda Carneo, med guldägget Carnegie Fonder. Carneos position mot Max Matthiessen lär även den bli mer konkurrerande med de nya tillväxtplanerna.