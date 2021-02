Därför är ett Swedbank-åtal välkommet

Birgitte Bonnesens försvarsadvokat Per E Samuelsson strimlar på nytt den förundersökning som bedrivs av Ekobrottsmyndigheten. Detta sedan åklagare Thomas Langrot bekräftat i Dagens Industri att utredningen är färdigställd och sänd på slutdelgivning. Samuelsson konstaterar i en intervju med tidningen att åklagaren "kommer få ångra sig om han går vidare med det, för han kommer i så fall att förlora".

Så långt följer utvecklingen den dramaturgi som vi tidigare sett i ekobrottsmål som Saab, HQ och Allra. Insatserna är höga och parterna står så långt ifrån varandra som det bara går. Om det blir ett åtal i Swedbank-utredningen återstår att se. En åklagare ska bara väcka åtal om hen bedömer att det går att bevisa i domstol att ett brott har begåtts.

Och självklart ska Ekobrottsmyndighetens åklagare inte väcka åtal på lösa grunder. Det finns på förhand också mycket som talar emot att ett åtal blir framgångsrikt, som konstaterats tidigare i Realtids spalter. Men i fallet med Birgitte Bonnesen finns det också flera positiva aspekter av ett eventuellt åtal.

För det första saknas det fortfarande tydlig praxis kring hur företrädare för börsbolag kan och bör uttala sig. Misstanken i detta fall gäller grovt svindleri alternativt grov marknadsmanipulation. Här skulle hela börsen tjäna på att gränserna tydliggörs om vad som händer när man överträder dessa.

Vi har de senaste åren sett företrädare för bolag runda börsregelverket genom Twitter-utspel och senast i förra vecka avslöjades hur Sernekes grundare under lång tid postat inlägg på chattforum under pseudonym. För den aktieinvesterande allmänheten är det centralt att vi kan lita på att börsbolagens kommunikation är sanningsenlig och transparent. Brist på effektiva sanktioner kan leda till en fortsatt färd in i manipulationens gråzon.

Den andra positiva aspekten av ett åtal rör Swedbank-fallet specifikt då det skulle leda till att vi alla får veta mer om vad som egentligen hände under alla år som högriskkunder obehindrat kunde slussa miljarder via banken. Det förtjänar att ännu en gång påpekas att de utredningar som gjorts hittills inte varit kompletta eller speciellt grundliga. Clifford Chance arbetade på uppdrag av banken och kan inte ses som helt oberoende. Finansinspektionen valde att inskränka omfattningen av granskningen rejält. I båda fallen har allmänheten fått nöja sig med översiktliga rapporter.

Medan tidigare chefer petats och försvunnit ut bakvägen och den nya ledningen och styrelsen gjort sitt bästa för att lägga locket på, har Swedbanks storägare inte heller sett till att någon oberoende utredning tillsatts. Institutionerna har hukat i bänkarna på ett klandervärt sätt. Att banken fick en rekordstor böter från FI ändrar inte på detta faktum.

Ett åtal med en till stora delar offentlig förundersökning (Swedbank lär kräva sekretess på vissa delar) skulle hjälpa oss alla att förstå lite mer om penningtvättshärvan. Inte minst genom att centrala personer får förklara sig i protokollförda förhör, något som vi inte sett röken av hittills. Vi skulle också få veta mer om vad som var känt internt om problemen och hur bankcheferna och styrelsen valde att agera – eller inte agera.

Vi skulle säkert också få veta mer om hur Clifford Chance och Finansinspektionen arbetat med sina utredningar. Kanske skulle delar av arbetsmaterialet till och med att bli offentligt?

Ett åtal och en kommande rättegång skulle med andra ord vara en mycket känslig historia för många parter. Störst är förstås pressen på Birgitte Bonnesen som hittills fått axla i princip hela ansvaret ensam. Men hon skulle också ges chansen att försvara sig fullt ut. Bonnesen har hittills inte gett sin kompletta version och säkerligen skulle strålkastarljuset kastas på tidigare medarbetare och styrelseledamöter på ett inte allt för smickrande sätt. Pajkastning är ingen betjänt av men försvarets dokumentation och förhör skulle givetvis även det bidra till en fördjupad kunskap om vad som egentligen hände.

Det är återigen något som vore välkommet. För tiden går och sakta men säkert är en av Sveriges största företagsskandaler på väg att läggas till handlingarna med rader av obesvarade frågor.