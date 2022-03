Dags för finansbranschen att visa att man menar allvar med ESG

Pizzerior och bilverkstäder runtom i svenska småstäder. Mängder av privatpersoner och olika former av organisationer. Stödet i Sverige är massivt för det invaderade Ukraina, och formerna för att hjälpa till är många.

Entreprenörer inom svenskt näringsliv är snabba på att erbjuda allt från att dubbla de pengar som sätts in hos hjälporganisationen UNHCR till att erbjuda hotellrum för flyktingar från Ukraina.

Internationellt ser det likartat ut. Superentreprenören och Tesla-grundaren Elon Musk agerade exempelvis snabbt för att säkra internetuppkopplingen i Ukraina. Utan fungerande kommunikationsmöjligheter är läget än värre för befolkningen i det krigsdrabbade landet.

"Talet om ESG och att ta hänsyn till olika stakeholders har aldrig varit större i svenskt och internationellt näringsliv. Det gäller inte minst i finansbranschen, där åtskilliga företag och pengaförvaltare har staber av folk och inhyrda konsulter som arbetar med att ta fram stundtals propagandamässigt material i de här frågorna. Men när alla stolta ord nu ska omsättas i handling ser det ännu så länge inte lika imponerande ut."

Till och med de korrupta internationella fotbollsorganisationerna Fifa och Uefa tvingades till slut sätta ned foten och porta ryska lag och försöka bryta samarbetet med den statskontrollerade storsponsorn Gazprom.

Wallenbergarna skriver på sin hemsida om ”Esse non videri” – att verka, inte bara synas vara. ”Det illustrerar det sätt familjen Wallenberg förhåller sig till sina engagemang, nämligen att pragmatiskt fokusera på att röra sig framåt och lösa uppgiften för handen, på ett långsiktigt och hållbart sätt.”

På Investors hemsida är Hållbarhet en av de fem huvudrubrikerna. Under denna återfinns sju olika rubriker, där Investor bland annat tar upp FN:s hållbarhetsmål där bolaget speciellt fokuserar på bland annat punkten ”Fredliga och inkluderande samhällen.”

Men från Investor, som kontrollerar en rad svenska storföretag med omfattande verksamhet i Ryssland, har det inte skickats ut någon information alls sedan bokslutskommunikén i januari.

Den andra verkliga tungviktaren som ägare i svenskt näringsliv, Industrivärden, som bland annat är storägare i Volvo, Sandvik, Handelsbanken, Skanska, Ericsson, SCA och Essity nämner inte kriget med ett ord i sin kommunikation.

Som Realtid tidigare konstaterat så var riskkapitalbolaget EQT:s bokslutskommuniké extremt välkryddad med värdeord om hur bolaget ständigt höjer ribban, ligger i framkant inom hållbarhets- och påverkansarbete, framtidssäkrar företag, har en positiv inverkan och säkerställer att EQT i sig är hållbart, inte bara det närmaste året, utan även under nästa årtionde och längre än så. Men den senaste tiden är den enda information som kommit från bolaget, som producerat rekordmånga resursstarka miljardärer bland sina partners, att ”EQT closes acquisition of LSP and introduces EQT Life Science.” Kring Ryssland och Ukraina är det helt tyst.

Altor-kontrollerade Carnegie är ett av de fondbolag som talar absolut mest om sin spetskompetens inom ESG. Men sedan Ryssland invaderade Ukraina är den enda information som skickats ut att ”Carnegie Rysslandsfond stängd på grund av kriget i Ukraina.”

Öhman Fonder gör i en aktuell reklamkampanj ett stort nummer av att ”Nu skippar vi etik och hållbarhet. Men bara i våra fondnamn.” Poängen är att ”Att investera etiskt och hållbart är en självklar del” av Öhman Fonders investeringsfilosofi.

I de förvaltarkommentarer som ligger ute syntes den 1 mars inte ett spår av kriget i Ukraina, och den enda kommentar som getts från bolaget sedan invasionen är under rubriken ”Öhman Fonder och ryska värdepapper” att ”Fonden Öhman Emerging Markets avyttrar ryska värdepappersinnehav för att skydda fondandelsägarnas intressen. Ingen annan fond från Öhman Fonder har haft ryska innehav.”

I SEB, som har anställda i Kiev, var koncernchefen Johan Torgeby visserligen snabbt ute och fördömde invasionen. Den 1 mars kom också beskedet att SEB donerar 1 miljon kronor till Röda Korset i Ukraina och dessutom ska matcha bidrag från bankens medarbetare upp till ytterligare 1 miljon kronor. Några timmar senare publicerades års- och hållbarhetsredovisningen för 2021, där det bland annat konstaterades att banken i fjol gjorde ett nettoresultat på 25 423 miljoner kronor, där 51 procent gick till utdelning till aktieägarna.

Ungefär likadant ser det ut hos många andra av jättarna i svensk finansindustri. Andra storbolag har främst talat om att stänga ned fabriker, beroende på att det är väldigt svårt att bedriva verksamhet i Ryssland och Ukraina just nu. H&M och Ikea stängde i Ukraina, men hade fortsatt öppet i krigarnationen Ryssland.

Det är hög tid för många företag att agera för att kunna behålla något slags trovärdighet framöver i de här frågorna, som de själva konstaterar är centrala för deras affärsidé.