Är det värt att låta coronaviruset slå ut ekonomin?

Johan Såthe chefredaktör, ansvarig utgivare

I finansbranschen går debatten hög om coronakrisen är mest lik finanskraschen 2008, IT-kraschen vid sekelskiftet eller svarta måndagen 1987. Kanske är det till och med så att vi i själva verket upplever kraschernas krasch från 1929 all over again?

I sin bevisföring använder de ofta självutnämnda experterna olika diagram där tidslinjer från olika krascher läggs ovanpå varandra.

På så sätt kan man förstå när botten på börsen är nådd. Vilket är ett unikt tillfälle i livet att köpa massa aktier och vara med på resan mot att bli ekonomiskt oberoende.

Men ingen kris är den andra lik. Det som jag tycker utmärker den här krisen är att den är så mycket större än vad som händer på börsen och i den finansiella världen. Coronakrisen gör att vi som människor måste svara på livets stora frågor; Vilket samhälle och politik vill vi ha? Vad är en människas liv värt? Är olika människor olika mycket värda?

Det är det som coronakrisen i grunden handlar om.

Flera kloka personer har under veckan som gått talat om vilka ekonomiska kostnader på kort och lång sikt en ”lock down” får Sverige. Den som formulerande frågeställningen bäst var Kerstin Hessius, vd för Tredje AP-fonden, för detta vice Riksbankschef och vd för Stockholmsbörsen.

Se ett inslag med henne här>> https://www.svt.se/nyheter/inrikes/vd-n-for-tredje-ap-fonden-inte-skadat-nagot-liknande-sedan-efterkrigstiden

Många tycks uppfatta att det finns ett val mellan att ”låta viruset ha sin gång ”och "så blir vi av med det fort och allt kan gå tillbaka till som det var."

Eller så stänger vi ned Sverige helt, och ”plattar till kurvan”, vilket gör vägen längre tillbaka till ett fungerande Sverige där de ekonomiska hjulen snurrar ungefär som förr längre.

Frågeställningen är berättigad, vad får det kosta att ”stänga ner” ett land för att förhindra smittan av ett virus som är särskilt farligt för majoriteten av befolkningen? Vad får en sådan nedstängning för konsekvenser för arbetslösheten, pensionerna, börsen och våra bostäders värde?

Kerstin Hessius målar upp ett worst case-scenario med 20-40 procents arbetslöshet i Sverige. Det skulle innebära en närmast oöverblickbar ekonomisk förstörelse av vår gemensamma ekonomi.

Problemet är bara vad som ligger i den andra vågskålen: Människors liv – bokstavligen.

Många – inte minst i finansbranschen – tycker jag tar för lätt på det. Man talar om det i huvudsak är gamla människor som dör, de skulle ändå ha dött inom kort ändå.

Tyvärr är världen inte så enkel och svartvit. Det är inte säkert att den ekonomiska nedgången i den reella ekonomin och på börsen skulle gå över mycket snabbare om vi vidtog färre åtgärder mot coronaviruset. Tänk er överfulla akutmottagningar i hela landet, unga människor som inte kan få akut sjukvård för att alla vårdpersonal tar hand om människor som är sjuka i covid-19?

Jag tycker det finns påtaglig brist på ödmjukhet hos många debattörer. Alla som har varit med om personliga kriser där människor dör i förtid vet att när det händer förlorar allt annat sin betydelse. Så är det med coronaviruset också.

Har man på riktigt tagit del av rapporterna från Italien förstår man varför många andra länder tar till mycket starka åtgärder för att skydda sig från snabb spridning i samhället. Den kollaps, humanitära och ekonomiska, som Italien genomgår nu saknar motstycke. Det är ju just det vi Sverige ska undvika genom att jobba hemma. Att vara säker på att det inte händer i Italien skulle kunna hända här är naivt.

Om sjukvården kollapsar kan snart att andra institutioner falla isär.

Storbritannien bytte strategi när man insåg att den väg man valt – om jag förstått det rätt, är det ungefär samma strategi som Sverige haft – skulle betyda att 260 000 människor skulle riskera att dö.

Boxaren Mike Tyson sa det väl bäst: ”Alla har en plan tills man får en smäll på käften”.

Där är vi nu.

***

