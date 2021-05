Kraftigt sänkt lön för fler vd:ar vid amerikanska banker

Michael Corbat, vd för Citigroup under 2020, numera ersatt av Jane Fraser, lyckades inte möta aktieägarnas förväntningar under pandemi-året 2020 och fick sin fasta ersättning sänkt med hela 21 procent, från 24 miljoner dollar 2019 (närmare 200 miljoner kronor), till 19 miljoner dollar (cirka 158 miljoner kronor) 2020.

Medan Corbat fick beröm för sin hantering av finanskrisen 2008-2009 så har det nu påpekats att Citi behöver se över bankens miljö och kultur kring risk och kontroll. Det skriver American Banker, med hänvisning till Compensation Advisory Partners.

Även Brian Moynihan, vd för Bank of America, fick en nedsatt fast ersättning, om 24,5 miljoner dollar (cirka 204 miljoner kronor) mot 26,5 miljoner dollar (cirka 220 miljoner kronor) 2019. det motsvarar en minskning med 8 procent. Bakom den sänkta ersättningen ligger minskningen av bankens nettoinkomster med närmare 35 procent till 17,9 miljarder dollar (cirka 149 miljarder kronor) under 2020.

För Wells Fargos vd Charlie Scharf blev lönesänkningen 12 procent, till 20,3 miljoner dollar (cirka 169 miljoner dollar) år 2020 från 23 miljoner dollar (cirka 191 miljoner kronor) 2019. Även där handlar den sänkta ersättningen om att bankens intäkter minskade under 2020 med 83 procent till 3,3 miljarder dollar (cirka 27 miljarder kronor).

Andra amerikanske bank-vd:ar fick däremot höjd ersättning under 2020, däribland Bryan Jordan, vd för First Horizon, som fick en ersättningsökning med inte mindre än 80 procent, dock från en betydligt lägre nivå. År 2020 ökade hans fasta ersättning till 8,8 miljoner dollar (cirka 73 miljoner kronor) från 4,9 miljoner dollar (cirka 40 miljoner kronor) år 2019. Hans ersättning höjdes med anledning av att den tidigare ersättningen bedömts vara långt under marknadsnivåer.

I jämförelse ökade Nordeas koncernchef Frank Vang-Jensen sin samlade ersättning med 14,82 procent till 2,042 miljoner euro (cirka 20,8 miljoner kronor) under 2020.