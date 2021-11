Klarna nu också i Irland 

Bolaget kommer att erbjuda irländska kunder möjligheten att shoppa online och dela upp sina köp i tre räntefria jämlika betalningar (Pay in 3), genom både appen och via integrerade partners. Det framgår av ett pressmeddelande.



När det kommer till onlineköpen kommer kunderna att kunna använda Pay in 3 oavsett om det handlar om en Klarna-säljare eller inte, heter det.



Bland Klarnas partner på den gröna önationen återfinns Gym+Coffee, Perspective, Yummie, Cult Beauty, Greene’s Shoes, Luna by Lisa och Yours Clothing.



”Irland är en riktigt spännande marknad för oss, eftersom människor vänder sig bort från kreditkort. När de äldre finansinstituten lämnar marknaden är vi här för att skapa mer konkurrens, vilket är i konsumentens bästa intresse”, säger Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski.