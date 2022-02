Gunilla von Platen: "Jag är inte en svensk lagom-general"

Det är redan från första minuten av samtalet svårt att inte dras med entreprenören Gunilla von Platens smittsamma energi och livsglädje, vilket, när man läst hennes väldigt utelämnande biografiska bok "Draken i rummet" kan nästan kännas som lite av ett mirakel. Boken har hon skrivit i samarbete med medförfattaren Malin Roos, som sedan dess blivit en nära vän.

– När jag läste boken själv fick jag lite panik för att jag kände att jag blottade ut mig. Vi har fått tusentals meddelanden av folk som sa att boken stärkt dem i deras svåra situationer i livet, säger Gunilla von Platen till realtid.

Hon fortsätter:

– Det finns också många som inte känner mig, som tror jag är adelkärring och född med silversked i mun. De kunde inte ha mer fel! Både min man och jag har kämpat genom allt vi fått i livet. Och det stärker andra i tuffa situationer. "Du är Zlatan i näringslivet och det är din livsskildring man vill höra", sa Abbe Bonnie min förläggare till mig.

"Hade jag inte känt så hade jag lika väl kunnat gå och dö."

Gunilla von Platen är något försenad till intervjun för att hon coachat en kvinnlig entreprenör som behövde råd. Men hon räknar inte tiden och samtalet pågår under över en timme. På något sätt speglar händelseförloppet Gunilla von Platen själv, eller åtminstone den inblick man kan få av The Apprentice-aktuella affärskvinnan under samtalet; det är full fart i livet, hon blickar framåt trots motgångar, och att ge tillbaka står henne varmt om hjärtat.

– Jag misslyckas och jag tvekar också; om du bara visste hur många misstag jag gjort i mitt liv. Men jag försöker aldrig definiera mig genom mina misstag och det är det som är så underbart. Det är viktigt att hitta ett korn av positivitet att klamra mig fast vid, en röd tråd. Jag tror mycket på det positiva tänkandet, på att du styr hur du vill må och hur du vill känna. Hade jag inte känt så hade jag lika väl kunnat gå och dö.

Född Günel Anip den 1 augusti 1972 i Zaz i Turkiet, den syriansk-svenska entreprenören och företagsledaren Gunilla von Platens liv har kantats av oerhörda tragedier och motgångar, vilka hon berättar utelämnande i sin biografi. Hon flydde till Sverige med familjen som fyraåring efter att hennes mamma sköts på en bröllopsfest, något hon överlevde mirakulöst, och senare mördades hennes bästa vän Veronica kallblodigt. Gunilla von Platen förkroppsligar nästan Nietzsches "Det som inte dödar honom gör honom starkare" vilket även väcker frågan om en dos rädsla inte kan vara lite positivt trots allt.

Du skriver att du inte rädds något på grund av allt det hemska du och familjen varit med om under din uppväxt. Men hur känns det att aldrig vara rädd? Tillåter du dig vara rädd?

– Jag är så sjukt nyfiken på livet. Det var min familjs stora dilemma när jag var ung och ville testa allt i livet. Än så länge har nyfikenheten inte försvunnit och att få barn är det häftigaste som finns då du kommer i en ny fas där de lär mig nya saker. Jag testar nya affärsidéer på mina barn kring ny teknik och annat för att höra deras åsikter. Dom är trots allt framtiden och bästa att ha som försökskaniner.

Hon fortsätter:

– Jag försöker tänka att jag faktiskt måste bli rädd i vissa situationer. Men att ringa upp en främmande människa skapar ingen rädsla, bara det som eventuellt skulle hända nära och kära.

Att lyckas trots motgångar, eller snarare sagt att lyckas tack vara motgångar, har varit en röd tråd i Gunilla von Platens livsresa. Hennes invandrarbakgrund samt att hon är kvinna var inte nödvändigtvis tillgångar i karriären och Gunilla von Platen har mött en del rasism och kvinnofientlighet under resans gång. Hon förstod inte de svenska koderna och har ofta uppfattats som annorlunda.

– Jag startade mitt företag som en underdog när jag bestämde mig för att gå in i en bransch som var väldigt mansdominerad. Jag bestämde mig då för att göra tvärtemot hela branschen hittills gjort och har, mot alla odds, byggt ett av de mest framgångsrika Contact center-bolag i hela världen.

" Jag är ’too much’ och är inte en svensk lagom-general. […] Men nu får jag sluta skämmas över det, jag är inte riktigt svensk, inte riktigt syriansk, jag är något lite mitt emellan och skapat och gått min egen väg.”

Hur uppfattar du att din invandrarbakgrund samt att du är kvinna påverkat din entreprenörsresa?

– Min invandrarbakgrund gör att jag inte fattade Jante. Jag förstod inte att man inte kunde vara duktig, jag hatar lagom och jag är inte lagom. Jag är ’too much’ och är inte en svensk ’lagom-general’. Ibland kan folk bli rädda för dig för att du är för framåt. Men nu får jag sluta skämmas över det, jag är inte riktigt svensk, inte riktigt syriansk, jag är något lite mitt emellan och skapat och gått min egen väg. Det var när jag var 40 år som jag bestämde mig för att inte skämmas utan vara stolt över min bakgrund.”

– Men jag blev kallad ’främmande fågel’ av en journalist som skrev en ledarsida för många år sedan när jag vann ’Entrepreneur of the Year’ i Norrland. Hur kul är det att bli kallad ’främmande fågel’?. Det betyder svartskalle men på ett finare sätt. Jag grät och var så förtvivlad.

Hur ser du på dina framgångar hittills?

– Självklart förstår jag att jag lyckats men jag ser inte mig själv i vardagen som en framgångsrik person utan jag ser mina dagliga problem och utmaningar och fokuserar på hur jag ska lösa dem. Jag har svårt att fira framgångar. Jag fick nyligen en stor kund värd många miljoner men jag kan inte bara luta mig tillbaka och korka av champagneflaskan. Jag har svårt med förnöjsamhet. Man kan alltid bli bättre. Att stanna och fira är Inget jag saknar; för mig handlar det om att fortsätta att skapa och bygga bolag och förändra världen. Det driver mig framåt.

"Skriv ett aktieägaravtal är mitt råd. Det spelar ingen roll hur bra kompisar man är när det handlar om affärer."

– När jag startade mitt bolag tog jag med en kompis från tidigare jobbet och delade bolaget 50-50. Mitt misstag var att jag gav den personen 50 procent av mitt bolag och han sa att vi inte behöver skriva ett avtal för att han lovade att aldrig lura mig. Vi var överens om att om jag inte ville ha honom kvar och han inte levererade skulle jag få köpa ut honom till det aktiekapital vi stoppat in. Men han fick ett toppjobb i Frankrike när vi startade bolaget och fick 5 miljoner kronor i lön per år medans jag inte kunde ta ut en lön på två år och han var inte intresserad av att hjälpa till att vara operativ i Xzakt och bygga bolaget med mig. Jag kände att jag inte kunde ha en kompanjon som inte lyfter ett finger. Jag sa jag ville köpa ut honom efter 3 år av passivitet från hans sida. Han ville då att jag skulle köpa ut honom för många miljoner. Jag tänkte: Ta de här pengarna, du har lurat mig på de här pengarna och förlorat en nära vän. Men jag kommer komma tillbaka, Watch me. Efter ett antal år fick han sparken och bad mig om att vara referens. Jag sa nej.

”Att kompetens kunde komma i en annan förpackning än en medelålders vit man i kostym var något helt nytt. Att jag, en ung invandrartjej skulle bossa över en avdelning med tjugo anställda för att jag var bäst, var otänkbart. Men jantelagen blev jag bekant med redan när jag klev över tröskeln till min första riktiga arbetsplats. Jag kunde inte de svenska koderna och förstod verkligen inte hur försäljningsrekord kunde vridas till något negativt och fortsatte att mata på. Förstöra ackordet, sa de. Medan jag fortsatte att hösta in nya kunder sprang mina kollegor till cheferna och gnällde över att systemet måste ändras. Ungefär som när Ingemar Stenmark var överlägsen på skidorna och konkurrenterna och tävlingsarrangörerna försökte hitta på nya grenar för att stoppa hans framfart skulle min framgång och provision begränsas.” Utdrag ur Draken i rummet

Gunilla von Platen rädds inte att påpeka att hon har många misslyckanden bakom mig, däribland några investeringar som hon själv beskriver som "usla". Det är både framgångarna och misslyckanden som gett henne en bra grund till att coacha blivande entreprenörer.

– När jag är mentor åt entreprenörer kan jag säga: gör inte det här, jag har hundratusen timmar av entreprenörskap och du sparar tio år om du lyssnar på mig.

Att ge tillbaka via välgörenhet och andra typer av filantropiska aktiviteter är något som Gunilla von Platen värdesätter sedan hon startade sitt första företag år 2000, kundserviceföretaget Xzakt Kundrelation, vilket hon sålde år 2017 till riskkapitalbolaget Altor. Därefter återinvesterade hon tillsammans med Altor i Transcom Worldwide där hennes bolag Xzakt idag är ett systerföretag. Gunilla von Platen är idag en aktiv ägare i bolaget och har styrelserepresentation.

– Från dag ett satte jag Xzakts budord och värdegrunder, vad vi skall stå för och hur vi kan vara ett värdebaserat bolag med rätt värderingar. En av våra värdegrunder var att ge tillbaka till samhället. De första två åren tog jag inte ut en krona i lön. I stället gick första årets vinst på 40 000 kronor till Frälsningsarmén.

”Icon, Framfab, Boxman, Spray, alla; även jag hade låtit mig svepas med i hajpen och haussen och kraschen skulle stå mig dyrt. Närmare bestämt 2 miljoner kronor. Alla år av slit och dubbla arbeten utraderat. Jag hade 20 000 kvar på bankkontot och var mer än någonsin beroende av en fast inkomst och anställningsskydd - då sa jag upp mig från Skandia och Kalix.” Utdrag ur Draken i rummet

Hur skulle du beskriva röda tråden i ditt filantropiska engagemang?

– Jag brinner för att hjälpa utsatta barn och kvinnor i Sverige och Världen. En viktig del i mitt entreprenörskap är också att lyfta fram kvinnliga entreprenörer. Jag är idag bland annat ordförande för välgörenhetsorganisationen Pratham där vi utbildar fyra miljoner fattiga barn i Indien varje år.

Jag är också ambassadör för Mentor samt en av inspiratörerna för Prins Daniels Fellowship där vi åker runt på skolor för att inspirera ungdomar att bli entreprenörer.

Man kan inte utbilda alla till att bli entreprenör

Gunilla von Platen får varje vecka många mejl från entreprenörer som pitchar sin affärsidé för att få henne som investerare, något som började efter att hon som en av drakarna deltog i tv-programmet Draknästet 2009. Men att tacka ja till svenska versionen av amerikanska tv-programmet The apprentice, var långt ifrån ett självklart val.

– När de ringde mig från produktionsbolaget sa jag "Aldrig i livet spontant!". Jag älskar att lyfta entreprenörskapet men kände att jag inte ville synas lika mycket som jag gjort tidigare. Men den trevliga killen från produktionsbolaget gav sig inte och ringde i sex månader, alltid jättetrevlig och ödmjuk. Jag tipsade om andra som skulle kunna passa bra men han sa vi vill ha dig. Sedan pratade jag med några vänner varav vissa som är politiker.

Hon fortsätter:

– Jag tänkte att detta är galet, jag tänkte på Donald Trump. Men mina vänner sa: ”Gunilla, du brinner för entreprenörskap mer än någon annan och är en sån viktig förebild och blir den första kvinnan i världen som gör programmet, det är självklart att du måste göra det”. Så nej det var inte ett självklart Ja men nu när jag spelat in programmet älskar jag det. Det är ett fantastiskt format där man verkligen får se på riktigt vad det innebär att vara en entreprenör. Är säker på att vi kommer inspirera många människor

I programmet får Gunilla von Platen träffa tolv entreprenörer från hela Sverige i åldrarna 22 till 60, varav en eller två får lämna programmet varje vecka.

– Det kändes jobbigt att sparka entreprenörerna framför allt i slutet när det var få kvar. Innan entreprenören lämnar inspelningen så har jag ett personligt samtal med dom och samtliga sa att feedbacken dom fått stämde helt och att detta varit den bästa skolan och lärdomen i deras liv kring entreprenörskap.

Lärdomar från Draknästet

När vi går in på The Apprentices kontroversiella frontfiguren Donald Trump så tar Gunilla von Platen upp sina erfarenheter av olika typer av personligheter genom livet och genom Draknästet. Exempelvis personer som charmerar en med mycket prat har Gunilla von Platen erfarenhet av, något som hon nu kan känna igen och använda i sitt mentorskap.

– Vad jag har lärt mig är att det är lätt att bli imponerad av personer som babblar mycket. Det har hänt mig med. Jag har gjort två stora misstag, det ena med en kille, det andra med en tjej, båda två extremt charmerande personer. De hade båda en bra historia och tryckte på rätt knappar. Men siffrorna stämde inte och i stället för miljoner kronor i intäkter första året backade vi med många miljoner Det är lätt att bli charmerad av sådana. Investeringar som gjorts i Draknästet var ingen större succé, förutom Storytel där Jonas Tellander varit magisk

”För att vara en entreprenör måste du vara lite galen, se möjligheter som andra inte ser, vara orädd för att du kan räkna med att få många smällar och aldrig ge upp.”

I mars kommer Gunilla von Platen ringa klockan på Nasdaq för jämställdhet samt vara talare på olika seminarium kring entreprenörskap i New York, däribland på Svenska konsulatet. Därefter bär det åt Silicon Valley samt Seattle, två ikoniska entreprenörskapspräglade städer som Gunilla von Platen aldrig besökt.

– Där kommer jag att möta upp en svenska delegation från IVA samt Prins Daniels Fellowship och vi skall besöka olika spännande bolag.

Hur ser du på framtidens entreprenör?

– För att vara en entreprenör måste du vara lite galen, se möjligheter som andra inte ser, vara orädd för att du kan räkna med att få många smällar och aldrig ge upp. Det krävs "grit" och envishet. Som entreprenör måste du jobba stenhårt och investera egna pengar; du lever med ditt bolag sju dagar i veckan dygnet runt. Och det spelar ingen roll hur stort eller litet ditt bolag är, eller hur bra det går som entreprenör lever man med konstant oro att allt skall gå åt skogen. Vill du bli entreprenör får du kasta bort golfklubborna för du kommer inte hinna spela framför allt inte dina första år. Hitta en lucka på marknaden som du kan fylla och gör den smartare än dom innan dig gjort. Man behöver inte uppfylla hjulet igen

Hon fortsätter:

– Kan man utbilda alla att bli entreprenörer? Nej. Man kan utbilda dig i kunskap men ej egenskaper som krävs att du har som person. Är du trygghetssökande skall du inte bli en entreprenör.

Vilka är dina egna förebilder?

– Jag har haft olika förebilder på olika sätt. De absolut starkaste förebilderna är min mamma och min farmor som båda överlevde Seyfo. Min farmor var den starkaste kvinna jag vet om, den starkaste personen du kan tänka dig. Hon har präglat mig enormt som människa. Som entreprenör har Ingvar Kamprad varit en stor förebild

Sveket från Stefan Lövfen, om erkännandet av folkmordet seyfo, är något som Gunilla von Platen fortfarande känner en stark besvikelse för.

– Stefan Lövfen lovade under valrörelsen att erkänna folkmordet och ändrade sig när han väl blev vald. Än så länge har vi inget erkännande och det är en skandal. Det är också ett korkat val man gör för att seyfos ättlingar är också väljare, många väljare. Seyfo är ett folkmord. Punkt. Slut.