Britta Hjorth-Larsen ny chef för Group Compliance

Britta Hjorth-Larsen har lång erfarenhet från banksektorn och arbetar för närvarande som chef för icke-finansiella risker på Bank of Ireland. Mellan 1999 och 2020 arbetade hon i olika roller på Nordea. Det framgår av ett pressmeddelande.

─ Jag är mycket glad över att få välkomna Britta till Swedbank. Hennes omfattande kunskaper och erfarenheter kommer att vara mycket viktiga när Compliance fortsätter att proaktivt säkra bankens regelefterlevnad, säger Jens Henriksson, vd och koncernchef för Swedbank, i en skriftlig kommentar.

Swedbanks nuvarande chef för Group Compliance, Ingrid Harbo, går i pension den 31 mars, vilket tidigare har kommunicerats.

─ Jag ser mycket fram emot att börja på Swedbank och fortsätta den förändringsresa där vi ständigt stärker compliance-kulturen samt förbättrar kontroller och processer, säger Britta Hjorth-Larsen i sin presskommentar.

Britta Hjorth-Larsen har en Master of Science in Business Administration and Commercial Law från Copenhagen Business School. Hon kommer att tillträda sin tjänst i Swedbank senast den 1 augusti.