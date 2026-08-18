Skriv rätt autosvar: 5 saker att aldrig skriva, och en säkerhetsrisk du missar

Undvik vaga budskap

Motsatsen är minst lika vanlig. Charlotte Davies, karriärexpert på Linkedin, menar att ett autosvar som bara säger ”jag är borta” utan datum eller alternativ kontakt skapar osäkerhet som leder till onödiga uppföljningsmejl.

Hennes råd: ange både datum och en backup-kontakt, och briefa den personen innan du åker.

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Var försiktig med humor

Humor är ett minfält. Karriärexperter på rekryteringsföretaget Robert Half avråder uttryckligen från skämt i frånvaromeddelanden, eftersom de lätt kan misstolkas av fel mottagare. Till exempel en kund eller chef som inte delar din humor. Samma källa varnar för att antyda att du är glad över att vara borta, eller att skryta om vart du ska resa, medan mottagaren själv sitter kvar och jobbar.

Autosvar kan vara säkerhetsrisk

Det finns även en säkerhetsdimension som sällan lyfts fram. Enligt guider från flera IT-säkerhetskällor kan detaljerade autosvar utnyttjas av bedragare.

Ett meddelande som avslöjar exakta resedatum, vem som täcker upp för dig och interna relationer i organisationen ger användbar information till den som planerar ett socialt manipulationsförsök, till exempel ett falskt mejl som utger sig för att komma från en kollega.

Håll det allmänt

Rekommendationen är att hålla externa autosvar mer allmänt hållna än interna, och undvika exakta resmål.

Ett sista, ofta förbisett råd: kom ihåg att stänga av autosvaret när du är tillbaka. Ett gammalt frånvaromeddelande som fortfarande går ut ger ett oorganiserat intryck. Det undergräver hela poängen med att ha skrivit ett bra i första hand.

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