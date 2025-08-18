Ministern vill trotsa Tidöavtalet om lönekrav

”Vi är på väg att införa saker som inte är bra för Sverige. Arbetskraftsinvandring är och ska vara en plusaffär för Sverige”, säger han till Dagens Nyheter.

Förslaget innebär att den som kommer till Sverige för att arbeta ska ha en inkomst över medianlönen, som i nuläget är 37 100 kronor. Johan Britz anser att detta kan få stora konsekvenser.

”Då blir det väldigt svårt för många företag och offentliga arbetsgivare att anställa personer från andra länder som Sverige behöver”, säger han.

Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling skriver i en kommentar till TT att frågan just nu diskuteras i samordningen, kansliet där de fyra Tidöpartierna försöker komma överens.

”Min bild är att inget av det som Britz ger uttryck för har hittat sin väg till förhandlingsbordet. Jag har därför svårt att tolka hans utspel som annat än politiskt spel.”

TT söker migrationsminister Johan Forssell (M).